三安ICが世界規模で事業を拡大する背景には、光トランシーバー市場が2020年から2024年までに15%の複合年間成長率(CAGR)で上昇するというLight Countingの報告があり、さらに、市場調査会社のYole Development (Yole)のアナリストは、グローバル3Dイメージング並びにセンシング市場においては2019年の50億米ドルから2025年には150億米ドルに拡大し、その期間のCAGRは20%になると予測している。

三安 ICの最高経営責任者であるRaymond Caiは次のように述べている。

「当社の経営陣は、高成長の光通信及びコンシューマー向けの市場にサービスを提供することは、大きなビジネスチャンスに繋がると認識しています。また、最先端の光学製品及びファウンダリサービスは、注目分野である自動車、ビックデータ、5Gワイヤレス通信技術の急速な立ち上げに対応する為に最も重要です。当社の堅牢なサプライチェーンと最先端技術を用いて、これらの要求に応えることをコミットします。」

自社で幅広い波長に対応していることが、三安ICにおける高出力VCSELレーザー、高速VCSELレーザー、分布帰還型レーザー(DFB)、アバランシェ・フォトダイオード(APD)及びモニターフォトダイオード(MPD)のコスト効率の高い設計と製造を可能としている。また、経験豊富なエンジニアリングチームと業界最先端のプロセスツールにより、最高水準の品質と信頼性を保ちながら、最先端のターンキーソリューションの提供を実現し、また、サプライチェーンを確保する機能により、ヒ化ガリウム(GaAs)及びリン化インジウム(InP)のエピ成長、及び2、4、6インチプラットフォームでののエピタキシャルウェハ製造のキャパシティを提供している。

三安ICが提供するアプリケーション

三安ICの光学製造技術のポートフォリオには、医療、データコム、テレコム、プリントのような様々な市場に対し、高輝度かつ高信頼性を提供する高出力レーザーダイオードの一種が含まれており、以下を含む多数のアプリケーション向けに幅広いファウンドリサービスを提供している。

2D、3D近接センサー、および民生、モバイル向け照明器

HDMI2.0、USB3.0 アクティブオプティカルケーブル(AOC)

LiDAR

100G,200G,400G 高速大容量のデータセンターインターコネクト(DCI)

フロントホール及びバックホールソリューションの5Gインフラ

OFC展に参加 (2020 Optical Communication Conference)

1出典:3Dイメージング&センシング 2020レポート Yole Développement

三安ICについて

三安IC (Sanan Integrated IC Co., Ltd.) は中国初の6インチの化合物半導体ウェハファウンドリであり、世界中のマイクロエレクトロニクスおよびフォトニクス市場にサービスを提供している。同社は2014年に設立され、中国福建省の厦門市に拠点を置いている。親会社は三安光電(Sanan Optoelectronics Co., Ltd. 上海証券取引所SSE:600703)。 最先端のIII-V族化合物半導体の製造施設を持ち、GaAs、GaN、SiCおよびInPのウェハファウンドリサービスを提供している。認証関連は、ISO9001国際品質規格および ISO14001環境管理規格、IATF16949:2016自動車品質管理システム(QMS)規格の認証を得ている。三安ICは、先進のプロセステクノロジープラットフォームにより、RF、ミリ波、フィルター、パワーエレクトロニクス、光通信市場のグローバルコミュニティに活力を与えている。

詳細については、 www.sanan-ic.com/en .をご覧下さい。

