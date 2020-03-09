加利福尼亞，桑尼維爾, March 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為世界先進的晶片製造企業及化合物半導體技術平臺，三安積體電路有限公司（三安集成）今日宣佈，旗下光通訊產品線全球同步上新。基於最先進的材料和代工供應鏈，三安集成將為全球光通訊市場提供大規模的生產代工服務，包括客制化的VCSEL及 Arrays ，以及光通訊應用的 標準器件 。



三安集成的此次產品全球同步上新呼應LightCounting中對光通信產業的發展趨勢，LightCounting指出光通訊收發器市場的複合年增長率在2020至2024年期間將達到15%。另外，市場調研公司Yole Développement （Yole）的分析師預測，全球的3D影像傳感市場估值會從2019年的50億美元增加到2025的150億美元，複合年增長率為20%。

“三安的管理團隊已經意識在高速發展的光通信和消費者應用市場中潛藏著巨大的商機，” 三安集成總經理蔡總說道，“尖端的光通訊產品和生產服務在適應自動化、大資料和5G無線通訊技術飛速發展的過程中是至關重要的。三安強大的供應鏈和先進的生產技術可以滿足這些需求，這也是為什麼我們有信心將我們的半導體產品和服務推向國際市場。”

基於多種波長整合能力的生產設備 ，三安集成在 高功率 VCSEL ，高速 VCSEL 、 DFB 、 APD 、 MPD 具備高效的設計及生產能力。擁有資深的技術團隊和行業最前沿的生產設備使三安集成可以提供給客戶 領先的關鍵解決方案 ，並確保最高標準的產品品質及可靠性。擁有對供應鏈的整合能力，三安集成可以對砷化鎵、磷化銦的外延生長，2英寸、4英寸、6英寸的外延晶片製造進行專精化的生產。

我們提供的產品

三安光通訊製造技術的產品線涵蓋了醫療、資料通訊、電子通訊和印刷行業所需要的高亮度高可靠性的 高功率鐳射二極體 。三安集成提供多種產品的生產服務，包括：

2D，3D和接觸感測器，以及家用、手機的照明器；

HDMI 2.0和 USB 3.0 AOC ；

； LiDAR ；

； 100G/200G/400G 高速， 高通量（ DCI ） ；

； 5G 前傳 / 後傳

三安集成即將出席2020年光通訊會議（OFC）

三安集成將於3月10日至12日出席在聖達戈會議中心舉辦的光通訊會議（OFC）。 銷售代表到場提供關於光通訊加工服務和國際化擴展的具體資訊。如需安排會面，請聯繫ray@sanan-ic.com.

來源：3D Imaging & Sensing 2020 report, Yole Development

關於三安集成

三安積體電路有限公司是中國最早生產6英寸化合物半導體晶片的企業，為全球的微波電子和光通企業提供服務。公司成立於2014年，總部位於中國福建省廈門市，是三安光電股份有限公司（證券代碼:600703）旗下子公司。公司研發和提供砷化鎵、氮化鎵、砷化矽和磷酸銦生產服務，擁有國際一流的的III-V族化合物半導體製造工廠。在通過了ISO9001國際品質管制體系認證，ISO14001環境管理體系認證和IATF16949:2016自動化品質管制體系認證後，三安集成以其先進的生產技術平臺，在射頻微波、濾波器、功率電力電子和光通訊市場中獲得了國際認可。三安集成致力於引領化合物半導體的創新。更多資訊，請訪問 www.sanan-ic.com/en 。

聯繫三安集成

領英LinkedIn: www.linkedin.com/company/sanan-integrated-circuit-co-ltd/