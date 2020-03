VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum for Women Entrepreneurs (FWE) collabore avec la TD pour soutenir les femmes propriétaires d’entreprise, en facilitant l’accès aux mentors qui peuvent les aider à faire croître leur entreprise.



Cette année, les clientes d’affaires de la TD recevront un rabais de 50 $ sur un programme de mentorat d’un an au Forum for Women Entrepreneurs, un organisme canadien qui motive, éduque, coache et met en contact des femmes entrepreneures à l’échelle du pays.

Le mentorat est l’un des moyens les plus efficaces de soutenir une entreprise en croissance. En effet, 70 % des petites entreprises qui bénéficient du soutien d’un mentor survivent au-delà de cinq ans, soit le double du taux de survie de celles qui n’en bénéficient pas, et 88 % des entreprises mentorées affirment que le mentorat est inestimable pour elles. Bien que le mentorat soit d’une importance capitale aux premières étapes de développement, il est tout aussi utile pour une entreprise en croissance rapide ou bien établie, puisqu’il lui permet d’élargir son réseau, lui offre un regard neuf sur les défis et les occasions auxquels elle fait face et rehausse la confiance des dirigeants.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec un organisme national comme la TD pour offrir le soutien d’un mentor à un plus grand nombre de femmes entrepreneures dans l’ensemble du pays », a déclaré Paulina Cameron, chef de la direction de FWE. « Étant donné la présence de la TD à l’échelle nationale, nous sommes emballés par cette occasion d’offrir du mentorat à des entrepreneures axées sur la croissance, en sachant que leurs besoins bancaires et leurs objectifs financiers seront soutenus par une institution financière respectée et digne de confiance. Comme notre programme de mentorat obtient une cote de satisfaction de 100 %, nous savons que l’impact sera réel et durable. »

« Notre objectif avec le segment des femmes entrepreneures est de promouvoir un environnement où un plus grand nombre de femmes optent pour l’entrepreneuriat et d’offrir aux entreprises détenues par des femmes des façons de mieux profiter de leur relation avec nous; notre collaboration avec FWE contribue à l’atteinte de cet objectif », a déclaré Chantal Pitre, directrice nationale, Femmes entrepreneures, Banque TD.

Les femmes entrepreneures qui souhaitent en savoir plus sur le mentorat peuvent visiter le site fwe.ca/mentor-program. Pour en savoir plus sur l’offre de la TD et de FWE, visitez https://www.td.com/ca/fr/entreprises/petite-entreprise/femmes-en-affaires/

À propos du Forum for Women Entrepreneurs

Le Forum for Women Entrepreneurs (FWE) est un organisme de Vancouver qui motive, éduque, coache et met en contact des femmes entrepreneures afin qu’elles connaissent beaucoup de succès. C’est bon pour l’économie et pour la santé des collectivités. Notre objectif est de bâtir l’économie canadienne, une entreprise détenue par une femme à la fois. FWE est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada sous le numéro 861056646RR0001.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l’appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d’après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (au Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America’s Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (aux États-Unis) et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec 13 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,5 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».