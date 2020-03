TYSONS, Va., March 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy en la conferencia de Appian World 2020, (NASDAQ: APPN) Appian ha anunciado la última versión de la Plataforma de Automatización de low-code de Appian que tiene un impacto significativo en el negocio y proporciona una automatización empresarial unificada, flexible y rápida. Además, Appian impulsa la automatización de procesos en toda la empresa al menor coste.



El valor empresarial de la automatización a través del low-code ofrece mejores experiencias para los consumidores, costes menores, mayor productividad, mejora de la calidad y una simplificación del gobierno, los riesgos y el cumplimiento de la normativa. Un reciente estudio de Forrester dice que “Una transformación digital con éxito debe basarse en un fuerte proceso de automatización. Esto requiere dirigir múltiples tecnologías complementarias, cada una de las cuales para un propósito concreto (Forrester, “Advance Process Automation By Keeping Automation Technologies In Their Own Lanes,” nov. 2019)

La última versión de Appian ofrece:

Automatización completa : Organizar los workflows de personas, bots e IA (incluso sin interfaces de programación de aplicaciones). La introducción de Appian RPA completa el conjunto de automatización de Appian de inteligencia artificial unificada, automatización robótica de procesos (RPA), workflow, reglas empresariales y gestión de casos. Además, se puede aplicar la tecnología correcta de automatización para cada caso concreto.





: pruebe, empaquete e implemente con confianza sus aplicaciones hasta 2 veces más rápido con el nuevo módulo de Implementación DevSecOps de Appian. Appian Deployments automatiza los flujos de trabajo de DevSecOps y agrega seguimiento y administración detallados de todas las implementaciones de aplicaciones entrantes y salientes. Además, Appian ahora proporciona barandas de seguridad desde el diseño inicial hasta la implementación final, asegurando que cada aplicación tenga configuraciones de seguridad adecuadas para garantizar su integridad. Movilidad instantánea: La tecnología patentada por Appian hace la vida más fácil a los desarrolladores, ya que una vez diseñada, la aplicación funciona de forma nativa tal y como se espera de cualquier dispositivo virtual. La última versión de Appian está disponible para Android y Apple iOS 13, asegurando la compatibilidad con las últimas tecnologías y móviles.

La última versión de Appian mejora nuestra arquitectura en el cloud que es líder de la industria con apoyo ampliado, dado que la plataforma de Appian se gestiona en la red, in situ, con un despliegue híbrido/virtual y cumple con los más estrictos estándares locales, regionales y mundiales. El ultimo Plus Support da servicios de apoyo únicos e infraestructura para clientes con un despliegue de Appian a larga escala, equipos distribuidos mundialmente, y un cumplimiento avanzado de seguridad y servicios de auditoría. Además, incluye un Jefe de Ingeniería de Appian, un contacto de 24 horas,24x7x365 apoyo para situaciones críticas y una experiencia preferencial para asegurar la mejora del cumplimiento de la seguridad y de la auditoría.

Appian es el único proveedor de empresas reconocido por los analistas como líder en los tres segmentos de automatización de low-code: automatización de procesos, aplicación y desarrollo de low-code y gestión de casos.1 También es el único proveedor que ofrece proyectos de ocho semanas a través de La Garantía Appian.

La última versión de Appian estará disponible el 20 de marzo de 2020 y las pruebas gratuitas de la Plataforma de Automatización de Low-Code de Appian se pueden encontrar en https://es.appian.com/platform/free-trial

Para una inmersión profunda en la última versión de Appian, únase a nuestros webinars sobre la actualización de nuestros productos el 11 de marzo de 2020 (EEUU) y el 12 de marzo de 2020 (EMEA y APAC). Regístrese hoy .

Acerca de Appian

Appian proporciona una plataforma de desarrollo de software que, gracias al low-code, permite automatizar de forma inteligente aplicaciones de negocio de forma muy rápida. La mayoría de las compañías más grandes del mundo utilizan aplicaciones creadas en Appian para mejorar la experiencia de sus clientes, lograr la excelencia operativa, y reducir el riesgo corporativo asegurando el cumplimiento regulatorio. Para más información, visite www.appian.es .

