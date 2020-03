TYSONS, Va., March 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag onthult Appian (NASDAQ: APPN) de nieuwste versie van het Appian Low-code Automation Platform . De nieuwe versie levert grote bedrijfsimpact door middel van geïntegreerde, flexibele en snelle bedrijfsautomatisering. Appian stuurt de procesautomatisering in de hele onderneming aan tegen de laagste Total Cost of Ownership.



De meerwaarde van low-code automatisering voor bedrijven vertaalt zich in verbeterde klantervaringen, lagere kosten, hogere productiviteit en kwaliteit en vereenvoudigde risk en compliance. Een recent rapport van onderzoeksbureau Forrester rapporteert dat "er een sterke procesautomatisering basis moet liggen voor een succesvolle digitale transformatie. Dit vereist het beheren van meerdere complementaire technologieën, die elk een eigen doel dienen". (Forrester, "Advance Process Automation By Keeping Automation Technologies In Their Own Lanes," November 2019)

De nieuwste versie van het Appian-platform biedt:

Full-Stack Automation – Het orkestreren van workflows tussen mensen, bots en AI (zelfs in de afwezigheid van API's). De introductie van Appian RPA maakt Appian's automation stack van geïntegreerde kunstmatige intelligentie (AI), gerobotiseerde procesautomatisering (RPA), workflow, bedrijfsregels en casemanagement compleet. Pas de juiste automatiseringstechnologie toe voor de juiste automatiseringsvraag.





– Het orkestreren van workflows tussen mensen, bots en AI (zelfs in de afwezigheid van API's). De introductie van Appian RPA maakt Appian's automation stack van geïntegreerde kunstmatige intelligentie (AI), gerobotiseerde procesautomatisering (RPA), workflow, bedrijfsregels en casemanagement compleet. Pas de juiste automatiseringstechnologie toe voor de juiste automatiseringsvraag. Intelligent Document Processing (IDP) - Appian breidt automatisering met kunstmatige intelligentie uit via het nieuwe Appian IDP, een vooraf ingebouwde accelerator die gebruik maakt van Appian AI services voor out-of-the-box begrip van documenten. IDP maakt gebruik van machine learning en kunstmatige intelligentie om direct en nauwkeurig tekst en gegevens te "lezen" en selecteren, zonder dat er enige handmatige inspanning of speciale codering voor nodig is. Het verwerken van grote volumes en diverse documenten, snelle automatisatie van document workflows en actie ondernemen op basis van de data in één eenvoudige interface.





- Appian breidt automatisering met kunstmatige intelligentie uit via het nieuwe Appian IDP, een vooraf ingebouwde accelerator die gebruik maakt van Appian AI services voor out-of-the-box begrip van documenten. IDP maakt gebruik van machine learning en kunstmatige intelligentie om direct en nauwkeurig tekst en gegevens te "lezen" en selecteren, zonder dat er enige handmatige inspanning of speciale codering voor nodig is. Het verwerken van grote volumes en diverse documenten, snelle automatisatie van document workflows en actie ondernemen op basis van de data in één eenvoudige interface. Krachtig beheer - Appian geeft het Automation Center of Excellence nu een ingebouwde cockpit voor totale controle over de coördinatie van automatiseringstechnologieën voor bedrijfsprocessen. Appian beheert, monitort en implementeert nu centraal alle automatiseringstechnologieën in de hele organisatie voor een grotere schaal en betere prestaties. Web- en mobiele dashboards managen alle automatiseringsprocessen en uitzonderingsgevallen. Dit omvat het plannen, inzetten en monitoren van Appian en '3rd-party bots' en hun integraties met mensen en AI. Appian verzamelt, prioriteert en beheert ook automatiseringsaanvragen vanuit de hele onderneming en maakt impact- en waardeanalyses mogelijk voor RPA en andere automatiseringen die in de productie worden ingezet.





- Appian geeft het Automation Center of Excellence nu een ingebouwde cockpit voor totale controle over de coördinatie van automatiseringstechnologieën voor bedrijfsprocessen. Appian beheert, monitort en implementeert nu centraal alle automatiseringstechnologieën in de hele organisatie voor een grotere schaal en betere prestaties. Web- en mobiele dashboards managen alle automatiseringsprocessen en uitzonderingsgevallen. Dit omvat het plannen, inzetten en monitoren van Appian en '3rd-party bots' en hun integraties met mensen en AI. Appian verzamelt, prioriteert en beheert ook automatiseringsaanvragen vanuit de hele onderneming en maakt impact- en waardeanalyses mogelijk voor RPA en andere automatiseringen die in de productie worden ingezet. Nieuwe DevSecOps - Test, verpak en implementeer uw apps vol vertrouwen tot 2x sneller met Appian's nieuwe DevSecOps Deployments-module. Appian Deployments automatiseert DevSecOps-workflows en voegt gedetailleerd volgen en beheer toe van alle inkomende en uitgaande applicatie-implementaties. Bovendien biedt Appian nu beveiligingsleuningen vanaf het eerste ontwerp tot de uiteindelijke implementatie, zodat elke toepassing de juiste beveiligingsconfiguraties heeft om de integriteit te garanderen.





- Test, verpak en implementeer uw apps vol vertrouwen tot 2x sneller met Appian's nieuwe DevSecOps Deployments-module. Appian Deployments automatiseert DevSecOps-workflows en voegt gedetailleerd volgen en beheer toe van alle inkomende en uitgaande applicatie-implementaties. Bovendien biedt Appian nu beveiligingsleuningen vanaf het eerste ontwerp tot de uiteindelijke implementatie, zodat elke toepassing de juiste beveiligingsconfiguraties heeft om de integriteit te garanderen. Instant Mobility - Appian's gepatenteerde technologie maakt het leven van ontwikkelaars gemakkelijker. Ontwerp slechts eenmalig en de app werkt gemakkelijk en zoals verwacht op vrijwel elk apparaat. Appian's nieuwste versie ondersteunt Android Q en Apple iOS 13, waardoor compatibiliteit met de nieuwste platforms voor alle mobiele gebruikers verzekerd is.

De nieuwste versie van Appian verbetert onze toonaangevende cloud architectuur met uitgebreide ondersteuning. Het platform van Appian draait in de cloud, on premise en in hybride/virtuele deployments en voldoet aan de strengste lokale, regionale en wereldwijde industrienormen. Het nieuwste Premier Plus Support biedt unieke ondersteuningsservices en -infrastructuur aan klanten met grootschalige applicaties, globaal verspreide teams en geavanceerde beveiligingseisen en audit vereisten. Het bevat een speciale Appian Lead Engineer, 24 supportcontacten, 24x7x365 ondersteuning voor kritieke problemen en een uitstekende ervaring om ervoor te zorgen dat aan alle verbeterde beveiligingseisen en auditvereisten wordt voldaan.

Appian is de enige leverancier die door analisten wordt erkend als leider in alle drie de segmenten van de low-code automatisering: procesautomatisering, low-code development en casemanagement. Appian is ook de enige leverancier die 8-weekse projecten aanbiedt via de Appian Guarantee .

De nieuwste versie van het Appian-platform zal wereldwijd beschikbaar zijn op 27 maart 2020. Gratis proefversies van het Appian Low-code Automation Platform zijn beschikbaar op https://www.appian.com/platform/free-trial/ .

Neem voor een deep dive in de nieuwste versie van Appian deel aan de webinars op 11 maart 2020 (Amerika) en 12 maart 2020 (Europa en APAC).

Registreer vandaag!

Over Appian

Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van krachtige bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om klantervaring te verbeteren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com .

For Information Contact:

Nicole Greggs

Director of Media Relations

+1 703-260-7868

nicole.greggs@appian.com