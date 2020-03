MILANO, Italia, March 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi Appian RPA , che va ad ampliare la piattaforma di automazione low-code di Appian con la possibilità di gestire robot software Appian cloud nativi all’interno di uno stack di automazione unificato. L’automazione full- stack di Appian ora combina intelligenza artificiale, RPA, workflow, regole decisionali e case management alla velocità del low-code. Questo significa che le aziende possono applicare la tecnologia più appropriata per lo specifico scenario, al fine di automatizzare qualsiasi processo end-to-end.



Secondo le raccomandazioni del report di Gartner “Automate Business Operations to Scale Your Digital Business” (novembre 2019), “i responsabili delle applicazioni e della governance del portfolio di applicazioni e prodotti dovrebbero combinare piattaforme RPA e low-code per ottimizzare e trasformare le operazioni aziendali”.

Appian RPA offre:

Automazione full-stack. Il valore dell’automazione aziendale deriva dall’orchestrazione efficace dei flussi di lavoro della forza lavoro mista di nuova generazione che comprende persone, bot e intelligenza artificiale. Appian RPA completa lo stack di automazione di Appian, unendo persone, bot e IA in tutti i processi aziendali e consentendo la gestione centralizzata di tutte le tecnologie di automazione aziendale su un'unica piattaforma.

Appian RPA è in esecuzione su Appian Cloud, una piattaforma sicura, disponibile a livello globale e affidabile per eseguire applicazioni aziendali mission-critical per le più grandi organizzazioni del mondo. Scalabilità. Le funzionalità RPA cloud native semplificano l’accesso e l’adozione in tutta l’azienda. La flessibilità di esecuzione su Windows o Linux offre vantaggi di costo nella gestione di una forza lavoro robotizzata.

Le funzionalità di Appian RPA includono:

Riconoscimento intelligente di immagini di oggetti su uno schermo, riducendo gli errori nelle azioni dei bot.

I bot possono essere distribuiti in base a una pianificazione per i processi back-end comuni o possono essere richiamati su richiesta dagli utenti aziendali in base alle esigenze delle interazioni con i clienti.

L’ottimizzazione “Human in the loop” significa che i bot possono aumentare la produttività attraverso l’automazione delle attività quotidiane, coinvolgendo le persone per una risoluzione rapida quando si verificano eccezioni rispetto alla normale elaborazione.

Gli audit trail RPA dettagliati mostrano screenshot delle azioni robotiche per una visibilità, un controllo e un reporting completi.

I partner strategici globali di Appian, tra cui KPMG, Cognizant, Accenture Federal, Deloitte Spain, e Doble O Consulting, vengono formati e certificati su Appian RPA nell’ambito delle loro practice Appian.

Con Appian RPA, gli utenti possono creare un numero illimitato di bot per soli 5.000 dollari al mese. La disponibilità generale di Appian RPA è prevista per il 20 marzo 2020, nella prossima versione della piattaforma di automazione low-code di Appian .

CITAZIONI DI SETTORE

“L'uso di Appian Cloud per l'automazione dei processi risponde a tutti i nostri requisiti in termini di sicurezza e affidabilità. I bot nativi di Appian RPA, in esecuzione su questa affidabile infrastruttura, ci danno fiducia nell'espandere il nostro uso dell’RPA ".

- Kathy Melgar, AVP, Retirement Solutions Division, Pacific Life

“Siamo uno dei più grandi sindacati del Nord America. Questo significa una grande quantità di moduli da elaborare e altro lavoro per i nostri 500.000 iscritti. Appian RPA nell’ambito di uno stack di automazione unificato offre la velocità e la scalabilità di cui abbiamo bisogno.”

- Matt Richard, CIO, Laborers International Union of North America (LiUNA!)

“Ripensare i processi di business e ottimizzare le operazioni con uno stack di automazione integrato consente ai dipendenti di concentrarsi su attività più significative, favorendo al tempo stesso la crescita aziendale. Cognizant sfrutta la piattaforma Appian per aiutare i nostri clienti a muoversi velocemente e realizzare innovazioni mirate.”

- Greg Hyttenrauch, Presidente, Cognizant Digital Systems and Technology

“Appian RPA offre vantaggi significativi in termini di flessibilità e costo totale operativo. Questi e altri vantaggi sono ulteriormente intensificati attraverso l’integrazione nativa in uno stack di automazione completo.”

- Jorge Arahuetes, Partner, Business Process Management, Deloitte Spain

“L’automazione non interessa una singola tecnologia: riguarda il modo in cui le tecnologie lavorano insieme. Per ottenere valore su larga scala è necessaria una strategia intelligente su come combinare RPA, intelligenza artificiale e workflow, nonché una realizzazione trasparente di tale strategia. Appian è in grado di offrire tutto questo.”

- Dago Huerta, COO, Doble O Consulting

“L’automazione sta ridefinendo la forza lavoro moderna. La nostra alleanza con Appian ci permette di fornire soluzioni che dimostrano l’impatto dell’unificazione di esseri umani, bot e macchine intelligenti, generando al contempo un valore trasformativo su larga scala.”

- Marcus Murph, Principal, Advisory, Digital Enablement, KPMG

A proposito di Appian

Appian fornisce una piattaforma di automazione low-code che accelera la creazione di applicazioni aziendali ad alto impatto. Molte tra le più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione globale del rischio e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita www.appian.it .

