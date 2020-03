FRANKFURT, Deutschland, March 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN) schließt eine erweiterte Technologiepartnerschaft mit Google Cloud hinsichtlich der intelligenten Verarbeitung von Dokumenten. Die Zusammenarbeit erweitert das Appian AI-Angebot und bietet Kunden sofort einsatzbereite „Out-of-the-Box“-KI-Funktionalitäten, die für Intelligent Document Processing (IDP) vorkonfiguriert sind. Durch das Packaging leistungsstarker Document-KI-Services aus der Google Cloud ermöglicht Appian dank intelligenter Verarbeitungsmöglichkeiten unstrukturierter Dokumente und Daten einen gesteigerten Geschäftswert.



Mit Appian AI sind Kunden in der Lage, schnell und kostenlos jeder auf Appian entwickelten Anwendung die bestmöglichen KI-Funktionalitäten hinzuzufügen. Appian AI ist in der Appian Low-Code-Automatisierungsplattform enthalten; bei hoher Nutzung können zusätzliche Gebühren anfallen.

Formulare, Rechnungen, E-Mail-Korrespondenz und vieles mehr enthalten große Informations- und Datenmengen, die verarbeitet werden müssen. Die KI-basierte Dokumentenverarbeitung bietet Unternehmen die Möglichkeit, die Datenverarbeitung zu beschleunigen. Damit lassen sich aus diesen Daten tiefergehende Erkenntnisse für eine bessere Entscheidungsfindung gewinnen.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz hebt Document Processing auf ein neues Level. Die Appian Low-Code-Automatisierungsplattform vereinfacht die Bereitstellung von intelligenten und einheitlichen Automatisierungs-Workflows im gesamten Unternehmen. Appian AI integriert Google Cloud AI und Machine Learning Services Out-of-the-Box. Dazu gehören auch Google Cloud Translation, Google Cloud Vision AI und Google Cloud Natural Language. Mit diesen Services lässt sich die intelligente Dokumentenverarbeitung kontinuierlich optimieren. Appian vereinfacht auch die Bereitstellung von KI-Funktionalitäten mit einem visuellen, Low-Code-Ansatz für eine schnelle und unkomplizierte Implementierung, Erstellung und Einrichtung.

„Unser Ziel ist es, KI-Funktionalitäten einfach und mit einem Mehrwert für Unternehmen in den gesamten Kreislauf der Automatisierung zu integrieren", so Medhat Galal, Vice President of Software Development, Appian. „So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Prozesse zu verstehen, um schnell und kontinuierlich handlungsbereit zu sein. Kunden erzielen so Erfolge mit KI-Anwendungen, skalieren diese und erweitern sie bei Bedarf.“

Über Appian

Appian bietet eine Low-Code-Automatisierungsplattform, welche die Erstellung von wesentlichen Geschäftsanwendungen beschleunigt. Viele der weltweit größten Unternehmen nutzen Appian-Anwendungen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, operative Exzellenz zu erreichen und das globale Risikomanagement sowie die Einhaltung der Compliance zu vereinfachen. Weitere Informationen finden Sie unter de.appian.com .

