PARIS, 09 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Appian (NASDAQ: APPN) a annoncé aujourd’hui un partenariat technologique élargi avec Google Cloud, axé sur le traitement intelligent des documents. Ce partenariat renforce l’offre Appian AI et propose aux clients des fonctionnalités d’IA prêtes à l’emploi et préconfigurées pour les cas d’utilisation relatifs au traitement intelligent des documents (Intelligent Processing Document, IDP). En regroupant les services performants Document AI proposés par Google Cloud, Appian génère rapidement de la valeur pour l’entreprise à travers le traitement intelligent de documents et de données non structurés.



Appian AI est un moyen rapide et gratuit pour les clients d’Appian d’intégrer les meilleures fonctionnalités en matière d’intelligence artificielle à n’importe quelle application développée sur Appian. Appian AI est inclus dans la plateforme d’automatisation low-code Appian ; des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en cas d’augmentation du niveau d’utilisation.

Les formulaires, factures, échanges par email et bien plus encore contiennent de grandes quantités d’informations à traiter. Le traitement des documents basé sur l’IA offre aux entreprises la possibilité d’accélérer le traitement des données et de les exploiter davantage afin d’améliorer la prise de décision.

Grâce à l’IA, le traitement des documents passe à un niveau supérieur. Mais l’IA seule ne suffit pas à avoir un impact sur les résultats d’une entreprise. La plateforme d’automatisation low-code Appian facilite la mise en place de workflows d’automatisation intelligents et unifiés au sein de l’entreprise. Appian IA intègre les services d’IA et Machine Learning de Google Cloud prêts à l’emploi, comprenant Google Cloud Translation, Google Cloud Vision AI et Google Cloud Natural Language, pour optimiser de façon permanente le traitement intelligent des documents. Appian simplifie l’IA grâce à une approche visuelle et low-code, permettant une mise en œuvre, une création et une configuration rapides et faciles.

« Notre objectif consiste à rendre l’IA simple, utile et à l’intégrer à l’ensemble de l’automatisation de l’entreprise », a déclaré Medhat Galal, vice-président du développement logiciel chez Appian. « Nous permettons à nos clients de comprendre leurs processus, d’agir vite et répétée afin de réaliser des progrès rapides en matière d’IA, et enfin de développer et d’étendre le programme d’IA. »

Á propos d’Appian

Appian fournit une plate-forme d'automatisation low-code pour créer rapidement de puissantes applications métiers. Un grand nombre d’entreprises internationales utilisent les applications Appian pour améliorer l’expérience client, atteindre l’excellence opérationnelle et simplifier la gestion des risques et la conformité à l’échelle mondiale. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.appian.fr .

Contacts presse

Appian France

Nathalie David-Franc – pr.fr@appian.com