March 09, 2020 09:04 ET

Investeringsforeningen PFA Invest er igen i stand til at beregne indre værdier for afdelingerne i Investeringsforeningen PFA Invest. Således anmodes om ophævelse af suspension. Ophævelse af suspension gælder for følgende afdelinger:

Symbol ISIN Navn PFIUSA DK0060750883 PFA Invest USA Stabile Aktier PFIUDO DK0060750966 PFA Invest Udenlandske Obl PFIMLO DK0060700433 PFA Invest Mellemlange Obligationer PFIKRB DK0060446896 PFA Invest Kreditobligationer PFIHUA DK0060457901 PFA Invest Højt Udbytte Aktier PFIGLA DK0060446706 PFA Invest Globale Aktier PFIEVA DK0060579183 PFA Invest Europa Value Aktier PFIDKA DK0060446623 PFA Invest Danske Aktier PFIBAK DK0060814440 PFA Invest Balance Akkumulerende PFIBA DK0060814366 PFA Invest Balance AA PFIBAA DK0060522829 PFA Invest Balance A PFIBAB DK0060446979 PFA Invest Balance PFIBAC DK0060622884 PFA Invest Balance

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Stine Bernt Simonsen på sbs@pfa.dk eller på telefon 39 17 60 87

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S