Der robuste JLT1014P-Computer im 10-Zoll-Format ist eine kostengünstige Lösung für Lager- und andere Logistikanwendungen, bei denen auf engstem Raum höchste Zuverlässigkeit und Betriebsbereitschaft gefordert sind



Växjö, Schweden, 9. März 2020 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, gibt die Erweiterung seiner fahrzeugmontierten Logistik-Computer-Produktlinie bekannt. Mit dem JLT1014P erhalten Kunden in der Lager- und Transportlogistik sowie in weiteren anspruchsvollen Einsatzbereichen einen kostengünstigen, robusten, fest montierten Computer, der sich perfekt für die Installation in engen Gabelstaplerkabinen, Trollies oder anderen Fahrzeugen eignet, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht.

„Unser 12-Zoll JLT1214P-Computer ist seit Jahren eines der beliebtesten und zuverlässigsten Arbeitspferde der Logistikbranche“, sagt Per Holmberg, CEO der JLT Mobile Computers Group. „Mit dem neuen 10-Zoll JLT1014P-Modell profitieren unsere Kunden von dem gleichen reibungslosen Betrieb mit ähnlicher Funktionalität und Leistung, allerdings in einem kleineren Gehäuse – die ideale Lösung für beengte Verhältnisse.“

Der fest montierte JLT1014P-Fahrzeugcomputer ist die perfekte Wahl, wenn der Platz in der Fahrerkabine begrenzt ist. Aufgrund seiner kompakten Bauweise beeinträchtigt der JLT1014P-Computer weder die Sicht noch ist er im Weg, was sowohl die Bedienung und Sicherheit als auch die Produktivität verbessert.

Der superschlanke JLT1014P-Computer ist mit einem Standard- (400NIT) oder einem sonnenlichtlesbaren (800NIT) nahezu unzerbrechlichen 10,4-Zoll-XGA-Bildschirm mit JLT PowerTouch™-Technologie ausgestattet und für den Einsatz in den härtesten Umgebungen ausgelegt. Bei einer Schutzart von IP65 ist das Gerät staub- und hochgradig wasserdicht und kann bei extrem kalten sowie heißen Temperaturen eingesetzt werden. Neben einer breiten Stromversorgung von 9-36 VDC verfügt es über eine interne Batterie, die bei unerwartetem Stromausfall im Fahrzeug für ein schonendes Herunterfahren sorgt.

Das neue JLT1014P-Modell basiert auf dem gleichen energieeffizienten Quad-Core Intel© E3845-Prozessor wie der größere JLT1214P-Computer, ist für Windows 10 LTSC optimiert und verfügt über integrierte hochempfindliche PIFA-Antennen, die zuverlässige Wi-Fi- und Bluetooth-Kommunikation in schwierigen Umgebungen gewährleisten. Optionales GPS/GLONASS/BeiDou und mobiles 4G-LTE-Breitband sorgen für Konnektivität über große Flächen.

Trotz seiner kompakten Größe und des schlanken Profils bietet der JLT1014P-Computer eine vollständige Palette integrierter I/Os, einschließlich vier USB-Ports, einer Gigabit-LAN-Buchse, externer SMA-Antennenanschlüsse und einem seriellen Legacy-Port. Sie sind alle an der Unterseite des Geräts angebracht, was die einfache und effiziente Nutzung in jedem Fahrzeugtyp ermöglicht. Das stabile, solide Aluminiumgehäuse wird mit allen erforderlichen Befestigungslöchern für Standardhalterungen geliefert.

Ebenso wie der 12-Zoll JLT1214P-Computer wurde auch das neue JLT1014P-Modell von Grund auf für die Anforderungen von Logistikanwendungen entwickelt, um maximalen störungsfreien Betrieb in den härtesten Umgebungen zu gewährleisten. Dank der kleinen Abmessungen und dem leichten Gewicht eignen sich die Geräte jetzt auch für die Installation in engen Fahrerkabinen, Trollies oder anderen Fahrzeugen, die in Lagerhäusern, Fertigungshallen oder ähnlichen Situationen eingesetzt werden, in denen der Platz begrenzt ist.

Wenden Sie sich an JLT Mobile Computers, um weitere Informationen über den neuen JLT1014P-Computer zu erhalten, oder besuchen Sie www.jltmobile.com, um mehr über JLT, seine Produkte, Dienstleistungen und Lösungen zu erfahren.

Leseranfragen Pressekontakt JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, CEO Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com



monika@prismapr.com

www.prismapr.com

Über JLT Mobile Computers

Zuverlässige Leistung, weniger Ärger. JLT Mobile Computers ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Computergeräten für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. 25 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben uns zum Maβstab für robuste Computer werden lassen, der herausragende Produktqualität mit fachkundigem Service, Support und Lösungen vereint, um Kunden in Lagerhaltung, Gütertransport, Fertigung, Bergbau, Hafen- und Landwirtschaft einen reibungslosen Geschäftsablauf zu gewährleisten. Mit Niederlassungen in Schweden und den USA, die durch ein breites Netz von Vertriebspartnern in lokalen Märkten ergänzt werden, ist JLT weltweit aktiv. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet, und die Aktie ist seit 2002 an der Nasdaq First North Growth Market-Börse unter dem Symbol JLT notiert. Aktuell fungiert Eminova Fondkommission AB als Certified Advisor. Weitere Informationen finden Sie unter www.jltmobile.com

