Le nouvel ordinateur durci de 10 pouces JLT1014P offre une solution particulièrement économique pour les applications, logistiques et d’entreposage contraintes dans des espaces limités, mais où fiabilité et temps de fonctionnement sont de la plus haute importance.



Växjö, Suède, le 9 mars 2020 * * * JLT Mobile Computers, l'un des principaux fournisseurs d'ordinateurs de haute fiabilité pour les environnements exigeants, annonce le lancement du JLT1014P qui enrichit sa gamme d'ordinateurs embarqués destinés aux applications logistiques. Ce nouveau modèle offre aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport ou de tout autre environnement applicatif exigeant, un ordinateur fixe, robuste et économique. Il est donc parfait pour une installation dans les cabines de petits chariots élévateurs, sur des transpalettes ou dans d'autres véhicules où l'espace est limité.

« Depuis des années, notre ordinateur 12 pouces le JLT1214P est l'un des fers de lance les plus fiables du secteur de la logistique », déclare Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers Group. « Avec le nouvel ordinateur 10 pouces JLT1014P, nos clients bénéficient : de cette même qualité de fonctionnement sans aucun souci ; des caractéristiques, des fonctionnalités et des performances similaires ; mais dans un format plus petit, parfait pour une installation dans les endroits exigus ».

Avec le plus petit encombrement de sa catégorie, l'ordinateur JLT1014P, à montage fixe, est le choix idéal lorsque l'espace dans la cabine du conducteur est limité. Très compact, il ne perturbe pas la vue et ne gêne pas le conducteur, ce qui améliore le fonctionnement, la sécurité et la productivité.

Peu encombrant, le JLT1014P est équipé d'un écran XGA 10,4 pouces standard (400 NIT) ou lisible en plein soleil (800 NIT), pratiquement incassable, doté de la technologie JLT PowerTouch™ et a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles. Doté d’un indice de protection IP65, il est étanche à la poussière et très résistant à l'eau. Il peut être utilisé dans des conditions de froid ou de chaleur extrêmes. En outre, il offre un large spectre d'alimentation de 9 à 36 VDC et dispose d'une batterie interne permettant un arrêt en douceur en cas de coupure de courant imprévue du véhicule.

Basé sur le même processeur quadricœur Intel© E3845 à faible consommation d'énergie que son aîné, le JLT1214P, le nouveau modèle JLT1014P est optimisé pour Windows 10 LTSC et est doté d'antennes PIFA à haute sensibilité, intégrées pour des communications Wi-Fi et Bluetooth fiables dans des environnements difficiles. Les options GPS/GLONASS/BeiDou et 4G LTE haut débit mobile assurent connectivité et géolocalisation sur de grandes zones.

Malgré sa taille et son profil compact, l'ordinateur JLT1014P offre un ensemble complet d'entrées/sorties intégrées dont quatre ports USB, une prise LAN Gigabit, des connecteurs d'antenne SMA externes et le traditionnel port série, tous orientés vers le bas pour une utilisation facile et efficace dans tout type de véhicule. Le boîtier solide en aluminium est doté de tous les trous de montage nécessaires pour les supports et fixations standard.

Comme l'ordinateur 12 pouces JLT1214P existant, le nouveau modèle JLT1014P a été conçu dès son origine pour relever les défis des applications logistiques où la productivité et la satisfaction des clients dépendent d'un temps de fonctionnement maximal et totalement fiable dans les environnements les plus difficiles. Sa taille plus petite et son poids réduits lui permettent d'être intégré dans des véhicules aux cabines plus petites, sur des chariots ou tous véhicules utilisés dans les entrepôts, les ateliers de fabrication ou dans toute autre situation où l'espace est limité.

Pour plus d'informations sur le nouvel ordinateur JLT1014P Contactez JLT Mobile Computers, ou consulter www.jltmobile.com pour en savoir plus sur JLT, ses produits, services et solutions.

Demandes de renseignements Contact Presse JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, PDG Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Nos 25 années d'expérience en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com

