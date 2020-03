Il nuovo terminale rugged da 10 pollici JLT1014P è la soluzione a costi accessibili per magazzini ed altre applicazioni nella logistica, dove gli spazi sono limitati e affidabilità ed efficienza operativa hanno la massima importanza



Växjö, Svezia, 9 Marzo 2020 * * * JLT Mobile Computers, produttore e fornitore leader di terminali veicolari affidabili adatti agli ambienti di lavoro più esigenti, annuncia il lancio di un nuovo modello di terminale veicolare per applicazioni di logistica. Il nuovo JLT1014P mette a disposizione degli utenti che operano nel mondo dei magazzini, dei trasporti ed in altri contesti applicativi gravosi un terminale fisso, robusto ed economico, perfetto per l'installazione in piccole cabine di carrelli elevatori e su altri mezzi e veicoli dove gli spazi sono ristretti.

"Da molti anni il nostro terminale JLT1214P da 12 pollici è una delle macchine più apprezzate e affidabili nel settore della logistica," afferma Per Holmberg, CEO di JLT Mobile Computers Group. "Con il nuovo modello JLT1014P da 10 pollici i nostri clienti possono contare sulla stessa efficienza di funzionamento con caratteristiche, funzionalità e prestazioni analoghe in un dispositivo più piccolo, perfetto per installazioni in spazi limitati."

Il terminale fisso JLT1014P è snello e vanta l'ingombro più compatto nella sua categoria, proponendosi così come la scelta ideale laddove lo spazio in cabina sia limitato. L'ultracompatto JLT1014P non ostruisce la vista e non ostacola i movimenti dell'operatore, migliorando così lo svolgimento delle attività operative, la sicurezza sul lavoro e la produttività.

Il modello "salvaspazio" JLT1014P è dotato di display XGA da 10,4 pollici praticamente infrangibile nelle versioni standard (400NIT) o ad alta luminosità (800NIT) con tecnologia JLT PowerTouch™ ed è progettato per resistere negli ambienti più gravosi. Il grado di protezione IP65 garantisce tenuta stagna alla polvere ed un'alta resistenza all'acqua, garantendo l'utilizzo del terminale a temperature estreme, sia massime che minime. L'unità ha inoltre un ampio intervallo di alimentazione da 9 a 36 V c.c. ed una batteria interna per l'arresto controllato in caso di interruzioni impreviste dell'alimentazione sul veicolo.

Basato sullo stesso processore Intel© quad-core E3845 ad alta efficienza energetica, attualmente in uso sul già noto JLT1214P, il nuovo modello JLT1014P è ottimizzato per Windows 10 LTSC ed è dotato di antenne integrate PIFA ad alta sensibilità per comunicazioni Wi-Fi e Bluetooth affidabili in ambienti ostili. Le opzioni di banda larga mobile GPS/GLONASS/BeiDou e 4G LTE garantiscono la connettività e la geolocalizzazione su aree estese.

Nonostante le dimensioni compatte ed il profilo sottile, il terminale JLT1014P offre una dotazione completa di periferiche integrate con quattro porte USB, una presa Gigabit LAN, connettori per antenne SMA esterne ed una porta seriale, tutte rivolte verso il basso per un utilizzo semplice ed efficiente su qualsiasi veicolo. Il robusto rivestimento in alluminio massiccio è provvisto di fori di montaggio idonei per tutte le staffe e supporti standard.

Come l'attuale modello JLT1214P da 12 pollici, il nuovo JLT1014P è stato progettato a partire da zero per supportare le sfide della logistica, dove la produttività e la soddisfazione del cliente dipendono dalla massima disponibilità delle apparecchiature e dal funzionamento efficiente negli ambienti più gravosi. Grazie alle dimensioni e al peso ridotti, il terminale può essere installato su veicoli con cabine più piccole, carrelli e altri mezzi impiegati nei magazzini, nei reparti di produzione o in altri contesti con spazi limitati.

Per maggiori informazioni sul nuovo JLT1014P 10 contattate JLT Mobile Computers, oppure visitate il sito jltmobile.com per maggiori informazioni su JLT, i suoi prodotti, servizi e soluzioni.

Domande dei lettori Contatto stampa JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, CEO Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com



monika@prismapr.com

www.prismapr.com

Su JLT Mobile Computers

Affidabili le prestazioni, minore lo stress. JLT Mobile Computers è un fornitore all’avanguardia di dispositivi informatici mobili rugged per ambienti lavorativi esigenti. Venticinque anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione ci hanno permesso di alzare lo standard dell’informatica rugged, combinando l’incredibile qualità dei prodotti con servizi, supporto e soluzioni di esperti per assicurare delle operazioni imprenditoriali prive di problemi per i clienti durante la conservazione, il trasporto, la manifattura, l’estrazione, nei porti e nell’agricoltura. La JLT opera a livello globale dagli uffici in Svezia e negli Stati Uniti, supportata da una rete estesa di soci di vendita nei mercati locali. La compagnia è stata fondata nel 1994 e la quota è stata aggiunta al mercato azionario Nasdaq First North Growth Market nel 2002 con il simbolo JLT. Eminova Fondkommission AB funge da Consulente Certificato. Scopri altro su www.jltmobile.com

Allegato