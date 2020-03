TORONTO, 09 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La semaine dernière, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a, en compagnie de ses coanimateurs, l’Université de la Colombie-Britannique, le Réseau universitaire de santé et le Centre de toxicomanie et de santé mentale, clôturé la 9e conférence annuelle sur la cybersanté mentale à Toronto.



La stigmatisation s’estompe tranquillement, mais les services de santé mentale semblent déjà atteindre leur limite. L’exploitation de nouvelles technologies est essentielle, car elles permettent d’atteindre les régions mal desservies et de réduire les temps d’attente partout au pays.

La conférence a attiré des centaines de praticiens, de chercheurs, d’administrateurs et de personnes ayant des antécédents de la maladie mentale du Canada, des États-Unis et de l'Australie. L’événement a servi à partager les connaissances et les pratiques exemplaires en matière d’intégration des nouvelles technologies, notamment Internet et les applications de santé mentale, en passant par le triage, les traitements et le soutien pour les problèmes de santé mentale.

L’invité spécial, le ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances, Michael Tibollo, a souligné le rôle important qu’exerce la technologie sur la réduction des obstacles à l’accès aux soins, en plus de faire valoir l’engagement du gouvernement envers la priorisation des populations vulnérables.

Tout au long de la conférence, l’un des thèmes récurrents était l’importance du développement, de la mise en œuvre et de l’évaluation efficaces des technologies en matière de santé mentale, et ce, tout en mobilisant les personnes ayant des antécédents de maladie mentale. Ce thème s’harmonise avec les efforts de la CSMC pour tirer parti de l'innovation afin de combler l’écart entre nos connaissances et nos actions.

Le succès retentissant du Modèle de soins par paliers 2.0 de Peter Cornish à Terre-Neuve-et-Labrador – mise en œuvre avec l’appui du gouvernement provincial ainsi que les quatre autorités de la santé régionales, CHANNAL et la CSMC – met en évidence la valeur de l’intégration de la technologie aux soins de santé mentale primaires.

La conférence sera de retour l’an prochain à Vancouver pour célébrer sa 10e édition.

« Au cours de la dernière décennie, la cybersanté mentale a subi un changement radical que je n’aurais su prédire. De nos jours, il n’est pas rare d’être branché aux applications de santé mentale, d’avoir recours à Télésanté ou de recevoir une thérapie cognitivo-comportementale par téléphone. Mais la technologie est toute aussi faillible que les humains qui l’ont créée; cela signifie que nous devons continuer à partager les connaissances et à élaborer des lignes directrices afin de créer un monde numérique plus sécuritaire. »

—Louise Bradley, présidente et directrice générale de la Commission de la santé mentale du Canada

« À l’heure actuelle, l’innovation est essentielle à la modernisation de nos systèmes de soins de santé. Il est donc très rassurant de savoir que nous pouvons compter sur la Commission de la santé mentale du Canada et nos partenaires en santé mentale pour ouvrir la voie. Tout au long de nos travaux pour la création d’un système de santé mentale et de lutte contre les dépendances complet et branché, nous mobiliserons nos partenaires afin que les Ontariens, les Ontariennes et leurs familles reçoivent un soutien adéquat tout au long de leur cheminement en santé mentale ou en traitement de la toxicomanie. »

—L’honorable Michael Tibollo, ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances (Ontario)

Le Modèle de soins par paliers 2.0 a contribué à réduire les temps d’attente de 68 %, et certaines communautés indiquent même n’avoir aucune liste d’attente.

La plupart des personnes sondées étaient satisfaites des services de cybersanté mentale offerts par l’intermédiaire du Modèle de soins par paliers 2.0.

