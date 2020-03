Den ordinære generalforsamling finder sted onsdag den 11. marts, kl 16:00 2020 hos ALK-Abelló A/S, Bøge Allé, 2970 Hørsholm.



Coronavirus

For at minimere risikoen for smitte med coronavirus, og som følge af de danske myndigheders seneste anbefalinger, har vi besluttet at aflyse det sædvanlige arrangement med forfriskninger efter generalforsamlingen. Vi håber på vores aktionærers forståelse for dette.

Samtidig opfordrer vi alle vores aktionærer til at genoverveje, om de vil møde op fysisk. For aktionærer, der allerede er tilmeldt, men vælger ikke at møde op fysisk, vil der være mulighed for at afgive brevstemme. Dette kan ske ved at gå ind på https://ir.alk.net/da/agm og afgive brevstemme senest onsdag den 11. marts 2020 kl. 10:59 . Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk brevstemme kræver, at aktionæren i forvejen har adgang til en netbank eller benytter NemID eller VP-ID med tilhørende VP-kode. Brevstemmeformularen, der vedhæftes denne meddelelse, kan også scannes og indsendes pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk , ligeledes senest onsdag den 11. marts 2020 kl. 10:59 .

Vi anmoder ligeledes alle tilmeldte til generalforsamlingen om at respektere vores generelle rejse- og besøgspolitik, hvorefter adgang til vores hovedkontor på Bøge Allé 1, Hørsholm ikke er tilladt for personer, der har symptomer på smitte, samt personer, der inden for de sidste 14 dage har været i områder med høj risiko for lokal smittespredning eller været i tæt kontakt med andre, der enten har besøgt disse områder eller i øvrigt viser symptomer på infektion, læs mere her: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Præsentationen fra generalforsamlingen bliver efterfølgende tilgængelig på ALK’s website, https://ir.alk.net/news-events/webcasts-presentations.

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525

Presse: Jeppe Ilkjær, mobil 3050 2014

Vedhæftede filer