Paris, 9th March 2020 – 17:45

COFACE SA: Disclosure of trading in own shares (excluding the liquidity agreement) made between 2 March and 6 March 2020









Pursuant to Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse1

The main features of the 2019-2020 Share Buyback Program have been published on the Company’s website ( http://www.coface.com/Investors/Disclosure-requirements , under “Own share transactions”) and are also described in the Registration Document.

Trading session of (Date) Transaction Number of shares Weighted average price Gross amount MIC Code Purpose of buyback 02/03/2020 Purchase 320 10.0600 € 3,219.20 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 555 10.0600 € 5,583.30 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 969 10.1100 € 9,796.59 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 281 10.0300 € 2,818.43 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 379 10.0300 € 3,801.37 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 626 10.0000 € 6,260.00 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 750 10.0700 € 7,552.50 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 592 10.0000 € 5,920.00 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 70 9.9400 € 695.80 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 450 9.9400 € 4,473.00 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 40 9.9300 € 397.20 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 480 9.9300 € 4,766.40 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 678 9.9550 € 6,749.49 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 359 9.9400 € 3,568.46 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 314 9.9400 € 3,121.16 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 700 9.9700 € 6,979.00 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 680 9.9250 € 6,749.00 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 586 9.9100 € 5,807.26 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 641 9.9050 € 6,349.11 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 741 9.8900 € 7,328.49 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 549 9.8550 € 5,410.40 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 97 9.8300 € 953.51 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 443 9.8300 € 4,354.69 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 180 9.8300 € 1,769.40 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 171 9.8750 € 1,688.63 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 85 9.8750 € 839.38 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 421 9.8750 € 4,157.38 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 541 9.8450 € 5,326.15 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 523 9.8250 € 5,138.48 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 234 9.8250 € 2,299.05 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 409 9.8250 € 4,018.43 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 518 9.7650 € 5,058.27 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 11 9.7650 € 107.42 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 680 9.7650 € 6,640.20 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 415 9.7100 € 4,029.65 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 283 9.7100 € 2,747.93 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 127 9.7050 € 1,232.54 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 306 9.7050 € 2,969.73 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 109 9.7050 € 1,057.85 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 127 9.7050 € 1,232.54 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 694 9.6700 € 6,710.98 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 653 9.6500 € 6,301.45 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 56 9.6850 € 542.36 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 350 9.6850 € 3,389.75 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 107 9.6850 € 1,036.30 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 6 9.6850 € 58.11 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 672 9.7150 € 6,528.48 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 594 9.7300 € 5,779.62 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 383 9.7200 € 3,722.76 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 189 9.7200 € 1,837.08 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 87 9.7200 € 845.64 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 189 9.6900 € 1,831.41 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 69 9.6900 € 668.61 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 425 9.6900 € 4,118.25 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 556 9.6800 € 5,382.08 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 394 9.6850 € 3,815.89 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 143 9.6850 € 1,384.96 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 726 9.7250 € 7,060.35 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 64 9.7800 € 625.92 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 589 9.7800 € 5,760.42 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 403 9.7950 € 3,947.39 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 135 9.7950 € 1,322.33 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 668 9.7850 € 6,536.38 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 690 9.7850 € 6,751.65 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 382 9.7300 € 3,716.86 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 359 9.7300 € 3,493.07 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 308 9.7600 € 3,006.08 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 312 9.7600 € 3,045.12 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 87 9.7700 € 849.99 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 558 9.7700 € 5,451.66 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 68 9.7700 € 664.36 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 712 9.7500 € 6,942.00 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 999 9.7550 € 9,745.25 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 53 9.7650 € 517.55 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 598 9.7650 € 5,839.47 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 4 9.7650 € 39.06 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 56 9.7650 € 546.84 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 659 9.7400 € 6,418.66 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 173 9.7300 € 1,683.29 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 476 9.7300 € 4,631.48 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 1,148 9.7900 € 11,238.92 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 500 9.7900 € 4,895.00 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 500 9.7900 € 4,895.00 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 500 9.7900 € 4,895.00 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 266 9.7900 € 2,604.14 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 360 9.7900 € 3,524.40 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 140 9.7900 € 1,370.60 € XPAR LTIP 02/03/2020 Purchase 500 9.7900 € 4,895.00 € XPAR LTIP Total 02/03/2020 35,000 9.8238 € 343,834 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 893 9.8350 € 8,782.66 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 298 9.8850 € 2,945.73 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 419 9.8850 € 4,141.82 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 1,244 9.9750 € 12,408.90 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 70 9.9650 € 697.55 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 218 9.9650 € 2,172.37 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 200 9.9650 € 1,993.00 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 255 9.9650 € 2,541.08 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 200 10.0500 € 2,010.00 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 98 10.0500 € 984.90 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 312 10.0500 € 3,135.60 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 143 10.0500 € 1,437.15 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 352 10.0900 € 3,551.68 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 85 10.0900 € 857.65 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 326 10.0900 € 3,289.34 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 478 10.0500 € 4,803.90 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 201 10.0500 € 2,020.05 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 157 9.9850 € 1,567.65 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 600 9.9850 € 5,991.00 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 400 10.0000 € 4,000.00 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 272 10.0000 € 2,720.00 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 409 9.9750 € 4,079.78 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 482 9.9750 € 4,807.95 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 1,152 9.9800 € 11,496.96 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 641 10.0000 € 6,410.00 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 750 10.0200 € 7,515.00 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 130 10.0200 € 1,302.60 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 483 10.0200 € 4,839.66 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 747 9.9900 € 7,462.53 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 731 10.0000 € 7,310.00 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 1,015 9.9900 € 10,139.85 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 360 10.0100 € 3,603.60 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 152 10.0100 € 1,521.52 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 103 9.9850 € 1,028.46 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 532 9.9850 € 5,312.02 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 240 9.9850 € 2,396.40 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 763 9.9600 € 7,599.48 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 184 9.9050 € 1,822.52 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 527 9.9050 € 5,219.94 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 513 9.8850 € 5,071.01 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 107 9.8850 € 1,057.70 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 94 9.8850 € 929.19 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 17 9.8850 € 168.05 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 587 9.8850 € 5,802.50 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 590 9.8550 € 5,814.45 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 73 9.9600 € 727.08 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 134 9.9600 € 1,334.64 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 171 9.9500 € 1,701.45 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 61 9.9500 € 606.95 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 589 9.9500 € 5,860.55 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 328 9.9850 € 3,275.08 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 577 9.9850 € 5,761.35 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 111 9.9650 € 1,106.12 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 485 9.9650 € 4,833.03 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 548 9.8700 € 5,408.76 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 552 9.8600 € 5,442.72 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 439 9.8500 € 4,324.15 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 138 9.8500 € 1,359.30 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 629 9.8500 € 6,195.65 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 855 9.8550 € 8,426.03 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 546 9.8650 € 5,386.29 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 279 9.8800 € 2,756.52 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 512 9.8800 € 5,058.56 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 231 9.8800 € 2,282.28 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 803 9.9200 € 7,965.76 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 173 9.9200 € 1,716.16 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 1,479 9.9300 € 14,686.47 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 500 9.8800 € 4,940.00 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 11 9.8800 € 108.68 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 215 9.8800 € 2,124.20 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 206 9.8850 € 2,036.31 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 468 9.8850 € 4,626.18 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 604 9.8650 € 5,958.46 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 580 9.8500 € 5,713.00 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 234 9.9250 € 2,322.45 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 378 9.9250 € 3,751.65 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 43 9.9250 € 426.78 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 626 9.9650 € 6,238.09 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 319 9.9100 € 3,161.29 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 25 9.9100 € 247.75 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 64 9.9100 € 634.24 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 248 9.9100 € 2,457.68 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 256 9.8350 € 2,517.76 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 228 9.8350 € 2,242.38 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 742 9.8750 € 7,327.25 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 735 9.8450 € 7,236.08 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 149 9.8500 € 1,467.65 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 117 9.8500 € 1,152.45 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 51 9.8500 € 502.35 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 443 9.8500 € 4,363.55 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 354 9.8800 € 3,497.52 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 182 9.8800 € 1,798.16 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 564 9.8500 € 5,555.40 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 309 9.8950 € 3,057.56 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 567 9.8950 € 5,610.47 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 580 9.8850 € 5,733.30 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 720 9.8600 € 7,099.20 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 612 9.8550 € 6,031.26 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 173 9.8350 € 1,701.46 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 100 9.8350 € 983.50 € XPAR LTIP 03/03/2020 Purchase 354 9.8350 € 3,481.59 € XPAR LTIP Total 03/03/2020 40,000 9.9271 € 397,084 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 674 9.7750 € 6,588.35 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 529 9.7650 € 5,165.69 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 516 9.7000 € 5,005.20 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 1,069 9.7200 € 10,390.68 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 329 9.7750 € 3,215.98 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 1,082 9.7750 € 10,576.55 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 916 9.7800 € 8,958.48 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 653 9.7400 € 6,360.22 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 469 9.7900 € 4,591.51 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 249 9.7900 € 2,437.71 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 158 9.7550 € 1,541.29 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 443 9.7550 € 4,321.47 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 688 9.7700 € 6,721.76 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 628 9.7350 € 6,113.58 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 246 9.7600 € 2,400.96 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 480 9.7600 € 4,684.80 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 28 9.7600 € 273.28 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 687 9.7700 € 6,711.99 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 44 9.7700 € 429.88 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 20 9.7700 € 195.40 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 689 9.7900 € 6,745.31 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 518 9.7900 € 5,071.22 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 77 9.8150 € 755.76 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 319 9.8150 € 3,130.99 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 166 9.8150 € 1,629.29 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 506 9.8150 € 4,966.39 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 38 9.8150 € 372.97 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 101 9.8150 € 991.32 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 24 9.8150 € 235.56 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 577 9.8200 € 5,666.14 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 241 9.8200 € 2,366.62 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 109 9.8400 € 1,072.56 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 453 9.8400 € 4,457.52 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 475 9.8600 € 4,683.50 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 428 9.8600 € 4,220.08 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 692 9.8550 € 6,819.66 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 589 9.8750 € 5,816.38 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 99 9.8450 € 974.66 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 598 9.8450 € 5,887.31 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 1,193 9.8450 € 11,745.09 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 200 9.8200 € 1,964.00 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 80 9.8200 € 785.60 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 200 9.8200 € 1,964.00 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 56 9.8200 € 549.92 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 760 9.8250 € 7,467.00 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 731 9.8400 € 7,193.04 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 176 9.8550 € 1,734.48 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 475 9.8550 € 4,681.13 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 763 9.8400 € 7,507.92 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 722 9.8450 € 7,108.09 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 515 9.8950 € 5,095.93 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 940 9.8850 € 9,291.90 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 679 9.8800 € 6,708.52 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 8 9.8700 € 78.96 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 46 9.8700 € 454.02 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 527 9.8700 € 5,201.49 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 543 9.8350 € 5,340.41 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 654 9.8050 € 6,412.47 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 10 9.8300 € 98.30 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 182 9.8300 € 1,789.06 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 477 9.8300 € 4,688.91 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 549 9.8400 € 5,402.16 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 113 9.8400 € 1,111.92 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 8 9.8350 € 78.68 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 518 9.8350 € 5,094.53 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 475 9.8400 € 4,674.00 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 120 9.8400 € 1,180.80 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 589 9.8250 € 5,786.93 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 300 9.8050 € 2,941.50 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 274 9.8050 € 2,686.57 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 569 9.7850 € 5,567.67 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 748 9.8000 € 7,330.40 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 948 9.7700 € 9,261.96 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 624 9.7850 € 6,105.84 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 717 9.7250 € 6,972.83 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 544 9.6950 € 5,274.08 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 236 9.6700 € 2,282.12 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 143 9.6700 € 1,382.81 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 204 9.6700 € 1,972.68 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 917 9.6900 € 8,885.73 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 713 9.6550 € 6,884.02 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 416 9.6850 € 4,028.96 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 184 9.6850 € 1,782.04 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 95 9.6850 € 920.08 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 52 9.7200 € 505.44 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 290 9.7200 € 2,818.80 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 179 9.7200 € 1,739.88 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 182 9.6850 € 1,762.67 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 336 9.6850 € 3,254.16 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 95 9.6850 € 920.08 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 852 9.6950 € 8,260.14 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 655 9.6550 € 6,324.03 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 521 9.6550 € 5,030.26 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 611 9.6700 € 5,908.37 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 780 9.6700 € 7,542.60 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 428 9.6650 € 4,136.62 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 112 9.6650 € 1,082.48 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 404 9.6650 € 3,904.66 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 560 9.6650 € 5,412.40 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 36 9.6650 € 347.94 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 477 9.6650 € 4,610.21 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 34 9.6850 € 329.29 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 131 9.6850 € 1,268.74 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 210 9.6850 € 2,033.85 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 31 9.6850 € 300.24 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 94 9.6850 € 910.39 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 189 9.6850 € 1,830.47 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 311 9.6850 € 3,012.04 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 109 9.6850 € 1,055.67 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 8 9.6850 € 77.48 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 10 9.6950 € 96.95 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 470 9.6950 € 4,556.65 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 55 9.6950 € 533.23 € XPAR LTIP 04/03/2020 Purchase 230 9.7000 € 2,231.00 € XPAR LTIP Total 04/03/2020 45,000 9.7736 € 439,813 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 898 9.7800 € 8,782.44 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 1,490 9.7650 € 14,549.85 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 633 9.7600 € 6,178.08 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 566 9.7800 € 5,535.48 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 155 9.7300 € 1,508.15 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 47 9.7300 € 457.31 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 1 9.7300 € 9.73 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 20 9.7300 € 194.60 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 267 9.7300 € 2,597.91 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 87 9.7300 € 846.51 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 119 9.7300 € 1,157.87 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 878 9.7050 € 8,520.99 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 25 9.7150 € 242.88 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 88 9.7050 € 854.04 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 430 9.7050 € 4,173.15 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 447 9.7050 € 4,338.14 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 169 9.6900 € 1,637.61 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 709 9.6900 € 6,870.21 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 683 9.6800 € 6,611.44 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 678 9.6350 € 6,532.53 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 436 9.6500 € 4,207.40 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 137 9.6500 € 1,322.05 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 200 9.6150 € 1,923.00 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 451 9.6150 € 4,336.37 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 5 9.6150 € 48.08 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 969 9.6350 € 9,336.32 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 568 9.6100 € 5,458.48 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 160 9.6100 € 1,537.60 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 262 9.6000 € 2,515.20 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 2 9.6000 € 19.20 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 267 9.6000 € 2,563.20 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 19 9.5800 € 182.02 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 740 9.5800 € 7,089.20 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 602 9.5700 € 5,761.14 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 544 9.5550 € 5,197.92 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 546 9.5400 € 5,208.84 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 642 9.4950 € 6,095.79 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 729 9.4700 € 6,903.63 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 151 9.4850 € 1,432.24 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 513 9.4850 € 4,865.81 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 618 9.5100 € 5,877.18 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 400 9.4850 € 3,794.00 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 426 9.4850 € 4,040.61 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 227 9.4850 € 2,153.10 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 343 9.4850 € 3,253.36 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 600 9.4650 € 5,679.00 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 67 9.4200 € 631.14 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 701 9.4200 € 6,603.42 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 185 9.4250 € 1,743.63 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 181 9.4300 € 1,706.83 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 613 9.4300 € 5,780.59 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 696 9.4050 € 6,545.88 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 555 9.4000 € 5,217.00 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 523 9.3850 € 4,908.36 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 256 9.3600 € 2,396.16 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 357 9.3600 € 3,341.52 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 653 9.3900 € 6,131.67 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 67 9.3900 € 629.13 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 271 9.3650 € 2,537.92 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 409 9.3650 € 3,830.29 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 428 9.3200 € 3,988.96 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 313 9.3200 € 2,917.16 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 683 9.3250 € 6,368.98 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 390 9.3100 € 3,630.90 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 233 9.3100 € 2,169.23 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 387 9.3000 € 3,599.10 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 294 9.3000 € 2,734.20 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 291 9.2650 € 2,696.12 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 265 9.2650 € 2,455.23 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 759 9.2650 € 7,032.14 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 159 9.2600 € 1,472.34 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 666 9.2800 € 6,180.48 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 769 9.2850 € 7,140.17 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 286 9.2700 € 2,651.22 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 343 9.2700 € 3,179.61 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 1,207 9.2800 € 11,200.96 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 4 9.3050 € 37.22 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 236 9.3050 € 2,195.98 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 278 9.3050 € 2,586.79 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 226 9.3050 € 2,102.93 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 262 9.2800 € 2,431.36 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 573 9.3100 € 5,334.63 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 414 9.3100 € 3,854.34 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 725 9.3100 € 6,749.75 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 478 9.3000 € 4,445.40 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 75 9.3000 € 697.50 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 267 9.3000 € 2,483.10 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 883 9.3000 € 8,211.90 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 146 9.2800 € 1,354.88 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 741 9.2800 € 6,876.48 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 579 9.2900 € 5,378.91 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 728 9.2900 € 6,763.12 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 605 9.3000 € 5,626.50 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 152 9.3000 € 1,413.60 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 743 9.2800 € 6,895.04 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 665 9.2700 € 6,164.55 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 759 9.2600 € 7,028.34 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 985 9.2750 € 9,135.88 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 595 9.3050 € 5,536.48 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 318 9.3050 € 2,958.99 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 556 9.3050 € 5,173.58 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 414 9.3050 € 3,852.27 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 28 9.3050 € 260.54 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 472 9.3100 € 4,394.32 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 300 9.3250 € 2,797.50 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 500 9.3250 € 4,662.50 € XPAR LTIP 05/03/2020 Purchase 339 9.3250 € 3,161.18 € XPAR LTIP Total 05/03/2020 46,000 9.4432 € 434,385 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 113 9.1800 € 1,037.34 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 219 9.1800 € 2,010.42 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 762 9.1800 € 6,995.16 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 388 9.2350 € 3,583.18 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 228 9.2350 € 2,105.58 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 152 9.3450 € 1,420.44 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 652 9.3450 € 6,092.94 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 644 9.3200 € 6,002.08 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 678 9.2300 € 6,257.94 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 604 9.2000 € 5,556.80 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 643 9.2050 € 5,918.82 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 502 9.2000 € 4,618.40 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 129 9.2000 € 1,186.80 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 580 9.2300 € 5,353.40 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 281 9.2850 € 2,609.09 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 135 9.2850 € 1,253.48 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 102 9.2850 € 947.07 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 179 9.2850 € 1,662.02 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 327 9.2550 € 3,026.39 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 395 9.2550 € 3,655.73 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 157 9.2400 € 1,450.68 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 316 9.2400 € 2,919.84 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 135 9.2400 € 1,247.40 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 737 9.2450 € 6,813.57 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 483 9.2300 € 4,458.09 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 178 9.2300 € 1,642.94 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 100 9.2000 € 920.00 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 449 9.2000 € 4,130.80 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 503 9.1950 € 4,625.09 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 138 9.1950 € 1,268.91 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 767 9.1800 € 7,041.06 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 670 9.1800 € 6,150.60 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 35 9.1450 € 320.08 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 576 9.1450 € 5,267.52 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 803 9.1400 € 7,339.42 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 182 9.1450 € 1,664.39 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 410 9.1450 € 3,749.45 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 246 9.1050 € 2,239.83 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 153 9.1050 € 1,393.07 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 9 9.1050 € 81.95 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 247 9.1050 € 2,248.94 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 595 9.1100 € 5,420.45 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 759 9.1700 € 6,960.03 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 527 9.1700 € 4,832.59 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 270 9.1700 € 2,475.90 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 661 9.1700 € 6,061.37 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 419 9.1300 € 3,825.47 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 209 9.1200 € 1,906.08 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 203 9.1150 € 1,850.35 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 687 9.1150 € 6,262.01 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 132 9.1050 € 1,201.86 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 715 9.1250 € 6,524.38 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 107 9.1250 € 976.38 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 507 9.1250 € 4,626.38 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 527 9.1250 € 4,808.88 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 186 9.1250 € 1,697.25 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 628 9.1100 € 5,721.08 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 12 9.1100 € 109.32 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 98 9.1200 € 893.76 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 403 9.1200 € 3,675.36 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 49 9.1200 € 446.88 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 827 9.1200 € 7,542.24 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 464 9.1150 € 4,229.36 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 244 9.1150 € 2,224.06 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 8 9.1150 € 72.92 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 687 9.0900 € 6,244.83 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 319 9.1100 € 2,906.09 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 192 9.1100 € 1,749.12 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 724 9.1300 € 6,610.12 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 919 9.1800 € 8,436.42 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 770 9.2000 € 7,084.00 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 216 9.2000 € 1,987.20 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 393 9.2000 € 3,615.60 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 36 9.2300 € 332.28 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 70 9.2300 € 646.10 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 52 9.2300 € 479.96 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 28 9.2300 € 258.44 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 606 9.2300 € 5,593.38 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 648 9.1750 € 5,945.40 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 691 9.1500 € 6,322.65 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 147 9.1300 € 1,342.11 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 727 9.1500 € 6,652.05 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 1 9.1500 € 9.15 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 552 9.1450 € 5,048.04 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 621 9.1450 € 5,679.05 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 137 9.1450 € 1,252.87 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 500 9.1450 € 4,572.50 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 164 9.1450 € 1,499.78 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 495 9.1100 € 4,509.45 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 69 9.1100 € 628.59 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 608 9.1050 € 5,535.84 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 600 9.1350 € 5,481.00 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 80 9.1350 € 730.80 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 468 9.1550 € 4,284.54 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 293 9.1550 € 2,682.42 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 28 9.1550 € 256.34 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 66 9.1550 € 604.23 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 502 9.1550 € 4,595.81 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 754 9.1550 € 6,902.87 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 106 9.1850 € 973.61 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 412 9.1850 € 3,784.22 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 392 9.1850 € 3,600.52 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 500 9.1950 € 4,597.50 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 278 9.1950 € 2,556.21 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 773 9.1650 € 7,084.55 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 279 9.1650 € 2,557.04 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 147 9.2150 € 1,354.61 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 371 9.2150 € 3,418.77 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 74 9.2150 € 681.91 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 205 9.2150 € 1,889.08 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 756 9.2200 € 6,970.32 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 722 9.1750 € 6,624.35 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 276 9.1650 € 2,529.54 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 529 9.1650 € 4,848.29 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 655 9.1750 € 6,009.63 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 679 9.1700 € 6,226.43 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 395 9.1900 € 3,630.05 € XPAR LTIP 06/03/2020 Purchase 44 9.1900 € 404.36 € XPAR LTIP Total 06/03/2020 45,000 9.1740 € 412,831 € XPAR LTIP Total 02/03/2020 - 06/03/2020 211,000 9.6111 € 2,027,948 € LTIP





CONTACTS ANALYSTS / INVESTORS



Thomas JACQUET

T. +33 (0)1 49 02 12 58

thomas.jacquet@coface.com















Benoit CHASTEL

T. +33 (0)1 49 02 22 28

benoit.chastel@coface.com





FINANCIAL CALENDAR 2020 (subject to change)

Q1-2020 results: 23 April 2020 (after market close)

Annual General Shareholders’ Meeting 2019: 14 May 2020

H1-2020 results: 29 July 2020 (after market close)

9M-2020 results: 29 October 2020 (after market close)

FINANCIAL INFORMATION

This press release, as well as COFACE SA’s integral regulatory information, can be found on the Group’s website: http://www.coface.com/Investors

For regulated information on Alternative Performance Measures (APM),

please refer to our Interim Financial Report for S1-2019 and our 2018 Registration Document





Coface: for trade - Building business together

70 years of experience and the most finely meshed network have made Coface a reference in credit insurance, risk management and the global economy. With the ambition to become the most agile, global trade credit insurance partner in the industry, Coface’s experts work to the beat of the world economy, supporting 50,000 clients in building successful, growing and dynamic businesses. The Group’s services and solutions protect and help companies take credit decisions to improve their ability to sell on both their domestic and export markets. In 2019, Coface employed ~4,250 people and registered turnover of €1.5 billion.







www,coface,com



COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris



Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA

















1 Also in pursuant to Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (and updates); Article L.225-209 and seq. of the French Commercial Code; Article L.221-3, Article L.241-1 and seq. of the General Regulation of the French Market Authority (AMF); AMF Recommendation DOC-2017-04 Guide for issuers on their own shares transactions and for stabilization measures.







