Lyon, le 9 mars 2020 — Esker, éditeur mondial de solutions de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l’Intelligence Artificielle, et Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail, annoncent aujourd’hui leur accord de partenariat technologique.

Pour toujours mieux servir ses clients, Cegid a souhaité leur donner la possibilité d’automatiser et de dématérialiser intégralement la gestion de la facturation fournisseurs. Une intégration voulue totalement transparente et parfaitement fluide en termes d’ergonomie pour les utilisateurs de l’offre Cegid XRP Flex.

Cette intégration apporte toutes les fonctions nécessaires à un traitement fiable et performant des factures fournisseurs. Le moteur d’Intelligence Artificielle d’Esker dédié à l’extraction de données permet de digitaliser chaque facture, d'assurer la cohérence et l'intégrité des données puis de les mettre à disposition directement dans Cegid XRP Flex.

Cette alliance OEM permet de conjuguer l’expertise de deux leaders du logiciel dans leurs domaines respectifs. Cegid apporte la garantie d’une offre ERP fonctionnellement riche au déploiement rapide et Esker la caution technologique de ses moteurs d’extraction de données.

Après une phase de tests concluante et un premier client dans l’industrie des télécoms, cette offre est maintenant disponible auprès du réseau de revendeurs Cegid.

Cet accord fait partie intégrante de notre stratégie de partager notre expertise et d’incorporer nos technologies à d’autres solutions d’éditeurs pour pouvoir enrichir leurs offres. Grâce à cette intégration, nous pouvons atteindre le marché des PME, cœur de cible de l’offre Cegid XRP Flex. C’est une relation gagnant-gagnant. » – Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker

Nous sommes ravis de compter Esker à nos côtés avec cette nouvelle brique fonctionnelle proposée à nos clients au sein de la Marketplace de Cegid XRP Flex. Afin d’enrichir notre produit de manière simple, connectée et sûre, nous nous associons à des experts métiers reconnus : Esker est aujourd'hui un partenaire de référence de ce futur écosystème, que nous constituons pour être au plus proche des besoins de nos clients. Nous permettons ainsi à notre réseau de distributeurs un meilleur ciblage de leur marché grâce à une offre plus riche et des technologies avancées pour les aider à concrétiser leurs plans de croissance. » – Laurent Leenhardt, Directeur Exécutif Marché ERP chez Cegid

À propos de Cegid

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions de gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d’apporter des solutions innovantes et utiles. Avec une maitrise unique du réglementaire, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients.

Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa valeur ajoutée.

Cegid compte 3000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 480M€ en 2019. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017.

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/

À propos d'Esker

Leader mondial des solutions de digitalisation des processus métiers, Esker accompagne les départements financiers et services clients des entreprises dans leur transformation digitale en automatisant leurs cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash.

Basées sur l’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent à 6000 clients dans le monde de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leur activité et de réduire les risques de fraude tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 104 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont 2/3 à l’international.

