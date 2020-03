Bostad A/S

March 09, 2020 13:00 ET

March 09, 2020 13:00 ET









Nasdaq Copenhagen A/S



Selskabsmeddelelse

nr. 5 / 2020

København, 9. marts 2020

CVR. nr. 29 24 64 91

www.bostad.dk









BoStad A/S – Storaktionærmeddelelser samt tvangsindløsning

BoStad A/S (”Selskabet”) har d.d. modtaget følgende storaktionærmeddelelser fra CL Denmark ApS og Ole Munk:

CL Denmark ApS har i henhold til lov om kapitalmarkeder § 38, bekendtgørelse nr. 1172 af 31. oktober 2017 om storaktionærer og selskabslovens § 55 givet meddelelse om, at CL Denmark ApS efter erhvervelsen af 9.349.493 B-aktier i Selskabet fra en række minoritetsaktionærer den 9. marts 2020 ejer 4.000.000 A-aktier og 137.334.668 B-aktier, svarende til 90,05% af Selskabets aktiekapital og 91,91% af stemmerettighederne.

CL Denmark ApS er et 100% ejet datterselskab af CL V Lux S.à.r.l. (reg.nr. B221054), som er et 100% ejet datterselskab af CL V Ventures II Offshore LLC, som er et 100% ejet datterselskab af CL V Ventures Offshore LLC (reg.nr. 6508345).

Samtidig har Ole Munk givet meddelelse om, at Ole Munk og visse familiemedlemmers direkte og indirekte ejerskab af aktier i Selskabet udgør under 5 % af Selskabets aktiekapital og stemmerettigheder.

CL Denmark ApS har samtidig meddelt Selskabet, at der forventes iværksat skridt til gennemførelse af en tvangsindløsning til en kurs på kr. 2,35 per B-aktie, hvilket svarer til købsprisen i handlen mellem CL Denmark ApS og de ovenfor angivne aktionærer.

København, den 9. marts 2020

På selskabets vegne

William Kanta

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem

Kontaktperson:

Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til William Kanta på telefon +45 3060 0449.

Vedhæftet fil