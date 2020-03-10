紐約水牛城, March 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力研究、開發和商業化用於治療癌症及相關病症新療法的全球生物製藥公司 Athenex, Inc. (NASDAQ: ATNX) 今天宣佈，美國食品藥物管理局 (FDA) 已完成文件審查，並確定公司將 Tirbanibulin 軟膏 (前稱 KX2-391 或 KX-01 軟膏) 用於治療光化性角化病 (AK) 的新藥申請 (NDA) 足夠完整，可以進行實質性審查。根據《處方藥使用者費用法》(PDUFA)，FDA 已將目標行動日期定為 2020 年 12 月 30 日。此外， FDA 已告知其目前並無計劃召開諮詢委員會以討論該項申請。



Athenex 醫學總裁 Rudolf Kwan 博士說：「我們很高興 FDA 接受 tirbanibulin 軟膏在 2019 年 12 月下旬提交的 NDA 申請。此舉標誌著將這個治療方案帶給 AK 患者有價值的重要一步，我們期待在 FDA 審查過程中與 FDA 合作，以獲得潛在批准。」

Athenex 董事長兼行政總裁 Johnson Lau 醫生也表示：「Tirbanibulin 是第一種來自本公司發掘計劃的化合物，而這也是我們公司第一個 NDA 申請的重要里程碑。我們想藉此感謝我們團隊的辛勤工作和奉獻精神，尤其是提前提交申請。我們很高興繼續與我們的合作夥伴 Almirall 合作，為在美國 AK 的 Tirbanibulin 軟膏的潛在商業推出準備就緒。」

Tirbanibulin 軟膏 NDA 包括來自兩個將 tirbanibulin 軟膏 1% 用於光化性角化病的關鍵第三期正面研究數據。正如 先前報導 ，研究達到了其主要試驗指標，即在第 57 天 100% 清除臉部或頭皮治療部位中的 AK 病變。安全性結果顯示，tirbanibulin 軟膏耐受性良好，幾乎沒有不良事件。

Athenex 與 Almirall, S.A. 簽訂了許可協議，其中 Athenex 向 Almirall 的關注皮膚健康的全球性製藥公司授予獨家許可權，致力在美國和歐洲國家（包括俄羅斯）研究、開發和商業化 tirbanibulin 軟膏。Almirall 將聘用專家支援歐洲的開發工作和在特定地區商業化產品。

關於 Tirbanibulin 軟膏的第三期臨床計劃

該研究設計了兩個雙盲、隨機、對照、平行組及多中心研究 (KX-AK-003 和 KX-AK-004) 以支持 tirbanibulin 軟膏作為臉部或頭皮治療部位光化性角化病的局部治療藥物註冊。研究共招募了 702 名患者，他們遍佈美國 62 個研究中心。使用 Tirbanibulin 軟膏 1% 或對照（隨機1：1）自用於 25 cm2 的臉部或頭皮範圍，涵蓋 4-8 個典型光化性角化病病變，每天一次，持續 5 天。

關於光化性角化病

光化性角化病是由紫外線引起的常見皮膚病，會導致皮膚厚實，呈鱗片狀或結殼狀。如果不及時治療，病變可能會發展為鱗狀細胞癌，因此建議由皮膚科醫生進行治療。光化性角化病是皮膚病學中最常見的癌前病，影響超過 5,500 萬美國人，佔美國皮膚科醫生會診的 14-29%。1

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將下一代癌症治療藥物商業化的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的療法改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約州的水牛城和克拉倫斯、德州的休斯頓、伊利諾伊州的芝加哥、香港、台灣的台北、中國的重慶、英國的曼徹斯特、危地馬拉的危地馬拉市及阿根廷的布宜諾斯艾利斯等多個地方，均設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的陳述、期望和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「可會」、「計劃」、「潛力」、「預計」、「初步」、「或許」、「預測」、「可為」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們主要臨床候選藥物的發展階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、製造和商業化中涉及的相關風險；我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們經營虧損，需要籌集額外資金以繼續營運的歷史仍有可能持續；將 CIDAL 資產整合到現有業務中的能力；競爭；知識產權風險；以及在國際性和中國開展業務有關的風險；包括冠狀病毒等公共衛生流行病的影響；不確定何時（如有可能），我們可在重慶工廠重新開始生產 API；以及我們在美國證券交易委員會備案文件中不時提出的其他風險因素，其副本可在我們網站的「投資者關係」部分免費查詢，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或應我們的投資者關係部門請求。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發布之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，也不打算更新這些前瞻性陳述。

參考文獻

1. E. Stockfleth et al. Physician perceptions and experience of current treatment in actinic keratosis. JEADV 2015, 29, 298–306

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LifeSci Advisors, LLC 董事總經理

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