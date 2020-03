AS LHV Group

March 10, 2020 02:00 ET

AS LHV Group teenis 2020. aasta veebruaris 3,0 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis 3,0 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,1 miljonit eurot puhaskasumit.

Veebruar paistis silma rekordilise uute pangaklientide lisandumise poolest, panga klientide arv suurenes 5300 võrra. Volatiilsus turgudel ja Balti aktsiatehingutelt teenustasude kaotamine paisutasid veebruaris investeerimisklientide aktiivsust. Investeerimistehingute arv oli rekordiline, 43% tehingutest Balti turgudel tehti LHV kaudu, millega oli LHV selge turuliider. Hoiused kasvasid kuuga 50 miljoni euro võrra 2,85 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud laenuportfell suurenes 5 miljoni euro võrra, jaelaenud kasvasid 11 miljoni euro võrra ja ettevõtete laenuportfell vähenes 6 miljoni euro võrra peale jaanuarikuist kiiret kasvu.

Veebruaris teavitas LHV investoreid plaanist luua kahjukindlustusselts, mis keskenduks eelkõige LHV Panga klientidele kasko-, liiklus- ja kodukindlustuse pakkumisele, vähemal määral väikese ja keskmise suurusega ettevõtete varakindlustuse ning muude kindlustusliikide pakkumisele. Samuti plaanitakse tulevikus Euronicsi klientidele pakkuda lisagarantii- ja ostukindlustust. Kindlustusseltsi tegevusega alustamise eelduseks on loa saamine Konkurentsiametilt, aktsionäridevahelise lepingu sõlmimine, ettevõtte asutamine ja tegevusloa saamine Finantsinspektsioonilt. Kogu protsessi pikkuseks on planeeritud kuni üks aasta.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 450 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 212 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 177 000 aktiivset klienti.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

