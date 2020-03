Gereglementeerde Informatie

Herziene agenda voor de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van Nyrstar te houden op 25 maart 2020

10 maart 2020 om 07.00 CET

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) heeft vandaag een herziene agenda bekendgemaakt voor de algemene aandeelhoudersvergadering en de buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen te houden op 25 maart 2020, volgend op een verzoek ontvangen op grond van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanwege aandeelhouders die gezamenlijk 5,69% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezitten.

De aandeelhouders van de Vennootschap hebben een verzoek ingediend om twee extra punten en voorstellen tot besluit toe te voegen aan de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen die gehouden zullen worden op 25 maart 2020. Bepaalde delen van het verzoek konden niet opgenomen worden in de agenda overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Vennootschap verwijst naar de Herziene Toelichting van de Raad van Bestuur van de Vennootschap dat verdere informatie verschaft over de voorgestelde agendapunten alsook de herziene agenda.

De volledige herziene uitnodiging, met inbegrip van de herziene agenda, voorgestelde besluiten en herziene toelichting, kunnen worden geraadpleegd op de website van Nyrstar: https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholders-information/shareholder-meetings . Op grond van artikel 7:130 Wetboek vennootschappen en verenigingen, heeft de Vennootschap gewijzigde formulieren beschikbaar gesteld voor de stemming per brief en stemming per volmacht, zowel als een herzien aanwezigheidsformulier. Volmachten en stemmingen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaandelijk aan de publicatie van de herziene agenda, blijven gelden voor de agendapunten waarop de volmachten en stemmingen per brief van toepassing zijn, onder voorbehoud evenwel van het toepasselijk recht en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en het formulier van stemming per brief.

