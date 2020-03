March 10, 2020 02:30 ET

TRAFIC DU MOIS DE FÉVRIER 2020

Activité passage du Groupe : nombre de passagers -0,5%, trafic -0,7%, coefficient d’occupation -2,5pt









Faits marquants du mois

Activité passage réseaux

(Air France et KLM) Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Long-Courrier + 2,2% - 1,4% 84,5% - 3,0 Amérique du nord + 13,6% + 13,4% 83,9% - 0,1 Amérique latine + 10,1% + 5,9% 87,2% - 3,5 Asie - 15,8% - 24,7% 80,9% - 9,6 Afrique-Moyen Orient + 7,3% + 9,1% 83,3% + 1,3 Caraïbes-Océan Indien + 1,5% - 0,1% 88,6% - 1,4 Court et Moyen-Courrier + 0,6% - 1,8% 80,0% - 1,9 Total groupe + 1,9% - 1,4% 83,6% - 2,8

6,0 millions de passagers, +1,9%

2020 étant une année bissextile, les chiffres de trafic et de capacité publiés en février sont mécaniquement augmentés d’une journée d’opérations supplémentaires. Le trafic de février 2020 reflète essentiellement l’impact de l’annulation de tous les vols de et vers la Chine et l’impact initial du COVID-19 en Asie. Les prochains mois seront plus fortement impactés du fait de l’expansion du COVID-19 dans d’autres régions du monde et d’une réduction plus importante des capacités. Par exemple en mars 2020, Air France prévoit à ce jour l’annulation de 3600 vols, soit une réduction par rapport au plan initial de -13% des capacités sur le réseau long courrier, -25% sur le réseau européen et -17% sur le réseau domestique. KLM prévoit une réduction comparable de son activité sur le réseau long courrier. Le Groupe suit l’évolution de la situation au quotidien et évalue en conséquence si des ajustements complémentaires sont nécessaires sur le réseau.



Activité Transavia Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Total + 7,0% + 7,8% 93,5% + 0,7

4 1,0 million de passagers, +9,2%

Activité total groupe (Air France KLM et Transavia) Capacité

(SKO var en %) Trafic

(PKT var en %) Coefficient d’occupation (%) Variation (en points) Total + 2,3% - 0,7% 84,4% - 2,5

4 7,0 millions de passagers, -0,5%

Activité cargo Capacité

(TKO var en %) Trafic

(TKT var en %) Coefficient de remplissage (%) Variation (en points) Total + 3,7% + 0,7% 58,4% - 1,7

Agenda

9 avril 2020 : Publication du trafic de mars 2020

10 may 2020 : Présentation des résultats du 1er trimestre 2020

STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

Février Cumul Total activité passage réseaux* 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 6 014 6 133 (1,9%) 12 697 12 634 0,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 18 271 18 540 (1,4%) 39 504 39 098 1,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 21 852 21 450 1,9% 46 576 45 478 2,4% Coefficient d’occupation (%) 83,6% 86,4% (2,8) 84,8% 86,0% (1,2) Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 005 2 000 0,3% 4 347 4 252 2,2% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 14 977 15 186 (1,4%) 32 690 32 311 1,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 17 732 17 355 2,2% 38 042 37 008 2,8% Coefficient d’occupation (%) 84,5% 87,5% (3,0) 85,9% 87,3% (1,4) Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 549 483 13,7% 1 156 1 041 11,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 919 3 455 13,4% 8 250 7 450 10,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 670 4 111 13,6% 9 704 8 827 9,9% Coefficient d’occupation (%) 83,9% 84,1% (0,1) 85,0% 84,4% 0,6 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 309 291 6,0% 641 617 3,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 899 2 738 5,9% 6 022 5 816 3,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 325 3 019 10,1% 6 837 6 404 6,8% Coefficient d’occupation (%) 87,2% 90,7% (3,5) 88,1% 90,8% (2,7) Asie Passagers transportés (milliers) 370 490 (24,5%) 928 1 028 (9,7%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 194 4 242 (24,7%) 8 011 8 931 (10,3%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 949 4 688 (15,8%) 9 417 9 931 (5,2%) Coefficient d’occupation (%) 80,9% 90,5% (9,6) 85,1% 89,9% (4,9) Afrique-Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 450 414 8,7% 930 886 5,0% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 594 2 379 9,1% 5 360 5 078 5,6% Siège kilomètre offert (m de SKO) 3 113 2 901 7,3% 6 403 6 225 2,9% Coefficient d’occupation (%) 83,3% 82,0% 1,3 83,7% 81,6% 2,1 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 327 322 1,8% 692 681 1,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 2 370 2 373 (0,1%) 5 046 5 036 0,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 675 2 636 1,5% 5 680 5 621 1,1% Coefficient d’occupation (%) 88,6% 90,0% (1,4) 88,8% 89,6% (0,7) Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 009 4 133 (3,0%) 8 349 8 382 (0,4%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 3 295 3 354 (1,8%) 6 815 6 787 0,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 4 120 4 095 0,6% 8 534 8 470 0,8% Coefficient d’occupation (%) 80,0% 81,9% (1,9) 79,8% 80,1% (0,3)

* Air France et KLM

Transavia

Février Cumul Transavia 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 976 893 9,2% 1 817 1 756 3,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 764 1 635 7,8% 3 325 3 264 1,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 887 1 763 7,0% 3 626 3 592 0,9% Coefficient d’occupation (%) 93,5% 92,7% 0,7 91,7% 90,9% 0,8

Total groupe activité passage**

Février Cumul Total groupe** 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 6 990 7 026 (0,5%) 14 514 14 391 0,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 20 035 20 175 (0,7%) 42 829 42 361 1,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 23 738 23 213 2,3% 50 202 49 070 2,3% Coefficient d’occupation (%) 84,4% 86,9% (2,5) 85,3% 86,3% (1,0)

** Air France KLM et Transavia

Activité cargo

Février Cumul Total groupe 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 648 643 0,7% 1 300 1 299 0,0% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 109 1 070 3,7% 2 325 2 262 2,8% Coefficient de remplissage (%) 58,4% 60,1% (1,7) 55,9% 57,4% (1,5)





Activité Air France

Février Cumul Total activité passage réseaux 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 3 649 3 702 (1,4%) 7 692 7 656 0,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 10 802 10 821 (0,2%) 23 263 22 858 1,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 12 933 12 685 2,0% 27 599 26 938 2,5% Coefficient d’occupation (%) 83,5% 85,3% (1,8) 84,3% 84,9% (0,6)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 205 1 185 1,7% 2 595 2 525 2,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 805 8 799 0,1% 19 137 18 749 2,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 10 393 10 171 2,2% 22 344 21 710 2,9% Coefficient d’occupation (%) 84,7% 86,5% (1,8) 85,6% 86,4% (0,7)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 444 2 517 (2,9%) 5 096 5 131 (0,7%) Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 997 2 022 (1,3%) 4 126 4 110 0,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 2 541 2 514 1,0% 5 256 5 228 0,5% Coefficient d’occupation (%) 78,6% 80,4% (1,8) 78,5% 78,6% (0,1)





Février Cumul Activité cargo 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 290 287 1,2% 584 572 2,1% Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 566 534 6,1% 1 203 1 131 6,4% Coefficient de remplissage (%) 51,3% 53,8% (2,5) 48,6% 50,6% (2,1)

Activité KLM

Février Cumul Total activité passage réseaux 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Passagers transportés (milliers) 2 365 2 431 (2,7%) 5 005 4 978 0,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 469 7 719 (3,2%) 16 241 16 239 0,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 919 8 765 1,8% 18 977 18 540 2,4% Coefficient d’occupation (%) 83,8% 88,1% (4,3) 85,6% 87,6% (2,0)





Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 800 815 (1,8%) 1 752 1 727 1,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 172 6 387 (3,4%) 13 553 13 562 (0,1%) Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 340 7 184 2,2% 15 698 15 297 2,6% Coefficient d’occupation (%) 84,1% 88,9% (4,8) 86,3% 88,7% (2,3)





Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 1 565 1 616 (3,2%) 3 253 3 251 0,1% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 1 298 1 331 (2,5%) 2 688 2 677 0,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 1 579 1 581 (0,1%) 3 279 3 242 1,1% Coefficient d’occupation (%) 82,2% 84,2% (2,0) 82,0% 82,6% (0,6)





Février Cumul Activité cargo 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 357 356 0,3% 715 727 (1,6%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 543 537 1,3% 1 122 1 131 (0,8%) Coefficient de remplissage (%) 65,8% 66,4% (0,6) 63,8% 64,3% (0,5)

