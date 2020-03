United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 10.3.2020 kello 09:00

United Bankers: UB Rahastoyhtiön ja Sparkmind.vc:n yhteistyö käynnistyi onnistuneesti – Sparkmind-rahaston ensimmäinen sulkeutuminen suuruudeltaan 40 miljoonaa euroa

United Bankers Oyj:n tytäryhtiön UB Rahastoyhtiö Oy:n ja oppimisalan kasvuyhtiöihin sijoittavan Sparkmind-rahaston (aiemmin Eduimpact Fund) hallinnointiyhteistyö on käynnistynyt onnistuneesti. Rahastoon kerättiin yhteensä noin 40 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia vuoden 2019 loppuun mennessä. Rahastosijoittajiin lukeutuvat muun muassa valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy), eläkeyhtiöiden Kasvurahastojen Rahasto III, työeläkeyhtiö Elo, Jenny & Antti Wihurin rahasto, Saastamoisen säätiö, Konstsamfundet, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Osuuspankki-ryhmä, Espoon kaupunki, Tradeka-sijoitus sekä Jyväskylän yliopisto. Rahasto sijoittaa oppimisalan kasvuyhtiöihin aina varhaiskasvatuksesta elinikäiseen oppimiseen sekä yritysten oppimisratkaisuihin saakka.

Maailmanlaajuisen koulutusmarkkinan arvo on arviolta yli 6 000 miljardia dollaria ja sen ennustetaan kasvavan 10 000 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Rahaston maantieteellinen painopiste on Suomessa ja Pohjois-Euroopassa, mutta sen on mahdollista sijoittaa myös tämän alueen ulkopuolelle.

Sparkmind.vc:n perustajilla, Marko Kyyrösellä, Antti Korhosella, Kai Talaksella ja Vesa Laaksolla, on yhteensä yli 70 vuoden kokemus koulutussektorista, yritysten kehittämisestä, pääomasijoittamisesta ja rahoituksesta.

”Koulutussektori on kooltaan yksi maailman suurimmista toimialoista. Tästä huolimatta maailman oppimisalan yhtiöiden kokonaismarkkina-arvo on vielä melko vaatimaton. Koulutussektorin merkittävä innovaatioiden ja kokonaismarkkinan kasvu luo sektorispesialistille ainutlaatuisen tilaisuuden arvonluontiin 2020-luvun aikana. Rahastomme hallinnointia koskeva yhteistyö United Bankersin kanssa mahdollistaa tiimimme täyden keskittymisen rahaston kohdeyhtiöiden kasvun ja skaalautumisen varmistamiseen”, kertoo Sparkmind.vc:n toimitusjohtaja Marko Kyyrönen.

”Olemme iloisia Sparkmind-rahaston toiminnan onnistuneesta käynnistymisestä. Uskomme, että tämän rahaston avulla voimme jatkossa nähdä kiinnostavia ja kunnianhimoisia koulutusteknologia-alan yrityksiä, jotka onnistuessaan tuottavat globaalisti merkittävää kyvykkyyttä oppimisen edistämiseksi”, sanoo United Bankers Oyj:n toimitusjohtaja Patrick Anderson.

