På grund af usikkerhed i forbindelse med Corona-virus har vi observeret usædvanlige markedsforhold for en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select.



For en række afdelinger er det nødvendigt med et midlertidigt forhøjet emissionstillæg/indløsningsfradrag, idet spreadet mellem købs- og salgspriser på obligationer er markant udvidet. Dette gør sig gældende for afdelinger med kreditobligationer og for obligationer fra de nye markeder.

Det skal bemærkes, at enkelte af nedenstående afdelinger/klasser er suspenderet for handel, jf. selskabsmeddelelse af 9. marts 2020.

Fra handelsdagen fortages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 1,50 1,50 1,00 DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,50 1,50 1,00 DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 0,20 DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,35 1,35 1,00 DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,85 0,85 0,55 DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 0,15 DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 0,10 DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,45 0,45 0,25 DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,45 0,45 0,25 DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 0,10 DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 0,10 DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,60 0,60 0,25 DK0016209323 Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,40 1,40 1,00 DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 1,45 1,45 1,00 DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 1,45 1,45 1,00 DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 0,40 0,40 0,20

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 1,50 1,50 1,00 DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,50 1,50 1,00 DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 0,20 DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,35 1,35 1,00 DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,85 0,85 0,55 DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 0,10 DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 0,10 DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,45 0,45 0,25 DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,45 0,45 0,25 DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 0,10 DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 0,10 DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,60 0,60 0,25 DK0016209323 Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,40 1,40 1,00 DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 1,45 1,45 1,00 DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 1,45 1,45 1,00 DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 0,40 0,40 0,20

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Investment Management

