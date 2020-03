Le groupe Ténor continue sa croissance et se positionne parmi les entreprises sélectionnées par BPI France pour intégrer son fameux accélérateur PME, une offre sur-mesure au service des PME ambitieuses pour leur permettre de devenir les ETI de demain.

Le groupe Ténor est un spécialiste de la transformation digitale des entreprises. Le métier du groupe Ténor s’articule autour de trois activités : Intégrateur de Business Solutions (ERP, CRM, BI, SIRH, etc.), Intégrateur et hébergeur de solutions IT (Cloud hybride, Data, Sécurité, etc.) et concepteur de solutions digitales (e-commerce, e-plateformes, PIM, web, etc.). Ce positionnement unique a permis au groupe de s’imposer comme un acteur incontournable en France et à l’international et de connaitre une croissance durable et responsable.

L'Accélérateur PME est un programme d’accompagnement complet et personnalisé sur vingt-quatre mois destiné à répondre aux besoins d’entreprises dynamiques et ambitieuses dans leur parcours vers le statut d’ETI. Il permet notamment : d'identifier les axes prioritaires de croissance, de tirer parti rapidement des leviers de croissance identifiés, d'enrichir les compétences du comité de direction pour faire face aux nouveaux enjeux, de bénéficier des conseils d’un dirigeant ayant fait l’expérience des mêmes problématiques et de tisser un réseau solide au sein d’un groupe de dirigeants de PME performantes.

Nizar ALACHBILI du groupe Ténor « Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés pour rejoindre cette nouvelle promotion de l’accélérateur PME Bpifrance. Nous pouvons nous appuyer sur une organisation agile et des équipes d’experts qui nous permettent chaque année de nous transformer pour atteindre prochainement le statut d’ETI. Ce programme de Bpifrance va jouer un rôle stratégique dans notre stratégie de croissance. »