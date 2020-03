Som følge af at det igen er muligt at foretage retvisende beregninger af indre værdi, anmodes om ophævelse af suspensionen for nedenstående afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest. Det betyder, at prisstillelsen samt emission og indløsning igen fungerer normalt.

Short name Navn ISIN NDIGOBLKL Globale obligationer KL DK0010170398 NDIVOBKL Virksomhedsobligationer KL DK0016015399 NDIVOMKL Verdens Obligationsmarkeder KL DK0060353886 NDIVOHKL1 Virksomhedsobligationer Højrente KL1 DK0016067432 NDIHOJLKL HøjrenteLande KL DK0016254899 NDIBOKL Bæredygtige Obligationer KL DK0061139748 NDIEHYKL European High Yield Bonds KL DK0016306798

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.





Med venlig hilsen

Nordea Invest





Tom Holflod

Senior Product Manager