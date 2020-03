March 10, 2020 04:20 ET

Med henvisning til tidligere udsendt meddelelse den 9. marts 2020 om suspension, kan det oplyses, at suspensionen nu er ophævet og fondene kan derfor handles på sædvanlig vis via Nasdaq Copenhagen A/S, jf. vedhæftede meddelelse.

Suspensionen er ophævet for følgende fonde:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur DK0060429108 Balanced Risk Allocation NYIBRA DK0060361046 Bæredygtige Aktier NYIBDA DK0010297118 Danske Aktier NYIDA DK0060034270 Danske Aktier Akk. NYIDAA DK0060356392 Europæriske Virksomhedsobl SRI NYIEVO DK0016286230 Globale Aktier SRI NYIGSA DK0060360824 Globale Fokusaktier NYIGLA DK0060009249 Korte Obligationer NYIKO DK0060033975 Korte Obligationer Akk. NYIKOA DK0060356202 Kredit Obligationer NYIKRO DK0060643021 Kredit Obligationer Akk. NYIKA DK0060009405 Lange obligationer NYILO DK0060034007 Lange obligationer Akk. NYILOA DK0060032738 Globale Aktier SRI Akk. (tidl.Europa Akk.) NYIGAS DK0060038347 Globale Fokusaktier Akk. (tidl. USA Akk.) NYIGFA

Eventuelle henvendelser vedrørende denne mail kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S





Tage Fabrin-Brasted, direktør

