Copenhagen, March 10, 2020



BI Management A/S er igen i stand til at stille priser for Investeringsforeningen Nielsen Global Value i likvidation





Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Compliance og Risikostyring Martin Fjordlund Smidt på telefon 77 30 90 65.







