SATO Oyj

Lehdistötiedote 10.3.2020 klo 10.30





Suomen suurimpiin vuokrakotien tarjoajiin kuuluva SATO rakennuttaa Espoon Niittykumpuun metroaseman läheisyyteen 77 vuokra-asuntoa. Rakentaminen alkaa maaliskuussa 2020 ja asunnot ovat muuttovalmiita joulukuussa 2021. Kohteen lämmönlähteenä on maalämpö.



SATO allekirjoitti urakkasopimuksen Lujatalo Oy:n kanssa Kiinteistö Oy Espoon Kappelitie 5:n rakentamisesta 6.3.2020. Kohteeseen rakennetaan omalle tontille yhteensä 77 vuokra-asuntoa. Kohteen sijainti on erinomainen Niittykummun metroaseman läheisyydessä ja lähellä palveluja.



”Vuokra-asunnoille metroaseman ja palvelujen lähellä on kysyntää”, kertoo SATO Oyj:n investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Antti Aarnio.



Kohteen lämmönlähteeksi valittiin maalämpö, jossa hyödynnetään maaperään varastoitunutta auringon energiaa. Maalämpö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja etenkin ilmaston lämmetessä maalämmön etuna on, että sitä voidaan käyttää myös rakennuksen viilentämiseen. Kohde on käytönaikaisesti hiilineutraali, kun maalämmön lisäksi käytetään uusiutuvaa sähköä.

”Tarkistamme kaikissa peruskorjaus- ja uudiskohteissa onko rakennuksiin mahdollista ottaa energiaa maasta – tämä on vastuullisuusohjelmamme tavoitteiden mukaista”, SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Antti Aarnio sanoo.



SATO tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä kiinteistöjen energiankäyttöä koskevien hiilidioksidipäästöjen osalta. Lämmityksen kautta päästöjä voidaan vähentää eniten.

Niittykumpu on noin viidentuhannen asukkaan puistomainen kaupunginosa kaakkois-Espoossa, jossa on hyvät julkiset liikenneyhteydet. Metro ja lukuisat bussilinjat yhdistävät kaupunginosan muuhun Espooseen ja pääkaupunkiseutuun. Niittykummun metroasema on kiihdyttänyt alueen täydennysrakentamista. Vuoteen 2030 mennessä asukasmärän odotetaan kasvavan 12 000:een.

Lisätietoja: SATO Oyj, Antti Aarnio, liiketoimintajohtaja, investoinnit p. 040 164 7052, antti.aarnio@sato.fi

www.sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä yli 26 000 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 296 miljoonaa euroa, liikevoitto 726 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 671 miljoonaa euroa. SATOn sijoitusomaisuuden arvo on noin 4,7 miljardia euroa.