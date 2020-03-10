AUCTION DATE:MAR 10, 2020
START DATE:MAR 11, 2020
MATURITY DATE:MAR 18, 2020
NOMINAL AMOUNT:346.2 BLN
FIXED RATE:0.00 %

PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD MAR 11-18 2020: 446.2 BLN SEK.

AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 100 BLN SEK FOR THE PERIOD MAR 11-18 2020.

ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON MAR 10 2020, AT THE LATEST.

CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se

THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.

THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 346.2 BLN.

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET) ON MAR 10, 2020.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE