VANCOUVER, Colombie-Britannique, 10 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rise People inc. (« Rise »), plateforme numérique réputée de gestion du talent, a annoncé aujourd’hui la nomination de Julie Bevacqua comme présidente, dans le cadre de sa stratégie d’innovation et d’expansion dans le marché des technologies de RH en plein essor.



Directrice générale des revenus depuis 2016, Mme Bevacqua s’est employée à faire croître l’entreprise rapidement, en lui façonnant une vision, une stratégie et en lui taillant une place unique sur le marché. Forte d’une grande expérience dans la création de valeur et dans le domaine des logiciels-services (SaaS), Mme Bevacqua chapeautera la nouvelle phase d’évolution de Rise. Celle-ci vise à aider les entreprises à se doter d’une culture d’engagement et de mieux-être en offrant une expérience d'employé forte, basée sur des objectifs communs et partagés.

« Je suis plus qu’enchanté de lancer notre prochaine phase d’expansion sous la direction de Julie. Sa vision a su générer une croissance transformatrice chez Rise, nous permettant d’asseoir notre position unique en tant que seule solution de RH tout-en-un au Canada regroupant les RH, la paie et les avantages sociaux », se réjouit Faiz Abdulla, chef de la direction de Rise.

« Depuis longtemps, Julie mise à la fois sur la motivation et le mieux-être comme facteurs de réussite des employés et des entreprises », ajoute M. Abdulla. « Elle a joué un rôle déterminant dans notre partenariat stratégique avec Sun Life pour lancer la toute première solution intégrée de gestion des avantages avec un assureur national et combler ce vide important au Canada. »

Cette annonce marque une étape déterminante dans le parcours de Rise pour accélérer l’innovation dans le marché des solutions de gestion du talent. Les responsables des RH sont à la recherche d’innovations radicales pour relever les défis liés à l’expérience employé, à la motivation et au développement des talents. La prochaine phase d’expansion de Rise aidera les entreprises à accélérer les initiatives liées à la motivation et au bien-être des employés, grâce à des expériences qui misent sur le sentiment d’accomplissement pour bâtir des équipes motivées et productives.

« La transformation et la croissance des RH Tech redessineront le paysage des ressources humaines au cours des prochaines années, offrant aux entreprises des moyens uniques d’attirer, de motiver et de fidéliser des employés de haut calibre », explique Julie Bevacqua, présidente de Rise People. « Je suis enthousiaste de diriger la prochaine phase d’innovation et de croissance de l’entreprise, afin d’améliorer encore davantage l’expérience employé en rehaussant la motivation et en misant sur la santé et le mieux-être financier. Notre mission est claire : nous savons que lorsque la motivation et le mieux-être des employés sont au rendez-vous, les employés sont plus productifs, plus heureux et en meilleure santé – tout comme l’entreprise. »

À propos de Rise People

Rise People est la première et seule plateforme de gestion du talent tout-en-un au Canada. Elle propose une série de solutions modernes de ressources humaines, d’avantages sociaux et de paie dont se servent des milliers d’employés partout au pays. Elle a son siège social à Vancouver ainsi que des bureaux à Toronto et à Montréal. Pour en savoir plus, allez au simplecommerise.ca et planifiez une démonstration pour voir les possibilités, la commodité et les économies que Rise peut vous offrir.

Les médias peuvent joindre Diane Lafontaine à diane.lafontaine@risepeople.com ou au (514) 213-9851.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c4404878-1d8e-4502-b1f5-284873fad00e