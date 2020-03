Copenhagen, March 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for regnskabsåret 2019 for Kapitalforeningen Blue Strait Capital.



Årsrapporten med beretning, regnskab og nøgletal er vedhæftet denne meddelelse og vil endvidere kunne downloades via hjemmesiden www.bluestraitcapital.dk .



Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 16. april 2020.



Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens administrator, BI Management A/S, att.: Henrik Granlund på tlf. 77 30 90 00.





Med venlig hilsen

Kapitalforeningen Blue Strait Capital





Kim Håkonsson Merete Addis

Bestyrelsesformand Næstformand

Vedhæftet fil