March 10, 2020 07:32 ET

Selskabsmeddelelse nr. 2020/04





I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 meddeler Fynske Bank A/S, at der er foretaget følgende transaktioner med aktier i Fynske Bank A/S:

Navn Henning P. Moritzen Indberetningsårsag Bestyrelsesmedlem Udsteder Fynske Bank A/S Fondskode DK0060520377 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 24.02.2020 Marked NASDAQ OMX, Copenhagen Antal stk. 703 Kursværdi i DKK Kr. 56.415,00





Navn Henning P. Moritzen Indberetningsårsag Bestyrelsesmedlem Udsteder Fynske Bank A/S Fondskode DK0060520377 Betegnelse Aktier Transaktion Køb Handelsdato 25.02.2020 Marked NASDAQ OMX, Copenhagen Antal stk. 1.797 Kursværdi i DKK Kr. 147.354,00





Spørgsmål til meddelelsen kan rettes til adm. direktør Petter Blondeau på tlf. 62 17 65 01.

