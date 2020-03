Victoria Properties A/S med mindre negativt resultat

København, 10. marts 2020





Bestyrelsen for Victoria Properties A/S har den 10. marts 2020 behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019. Årsrapporten kan læses i sin helhed i vedhæftede pdf-dokument.

Selskabet har i årets løb evalueret flere potentielle ejendomsporteføljer med henblik på køb af ejendommene.

Selskabet har oplevet, at politisk uro omkring ændringen af den nuværende Boligreguleringslov § 5, stk. 2, og udformningen af den nye lovbestemmelse, herunder usikkerhed om vurderingen af fastsættelsen af størrelsen på lovlig opkrævet boliglejebeløb, har medført at ejendomsmarkedet generelt afventer udfaldet af de politiske drøftelser.

Specifikt for Victoria Properties A/S har usikkerheden medført, at to større ejendomskøb som var langt i forhandlingerne blev stoppet. Ledelsen vil afvente afklaring på den fremadrettede lovgivning i Boligreguleringslov § 5, stk.2.

Forventningerne til år 2020

For år 2020 forventes et positivt resultatbidrag fra Selskabets investeringsejendomme. Selskabet forventer at vækste via indkøb af ejendomme i år 2020, og ansætte kompetencer i denne forbindelse. Selskabet forventer på den baggrund et resultat i størrelsesordenen 0 - -1 mDKK før skat.





For yderligere information:

Kontakt



Victoria Properties A/S

Adm. direktør

Rasmus Bundgaard



Tlf. 28103987

rb@victoriaproperties.dk

