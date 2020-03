Selskabsmeddelelse nr. 1 / 2020

10. marts 2020

NEWCAP HOLDING A/S – FINANSKALENDER FOR REGNSKABSÅRET 2020 – Ændring

Datoen for offentliggørelse af årsrapport 2019 ændres fra 26. marts 2020 til 30. marts 2020. Dato for afholdelse af ordinær generalforsamling og frist for aktionærer for at komme med forslag til behandling på den ordinære generalforsamling er uændret.

Finanskalender for regnskabsåret 2020

Offentliggørelse:

Årsrapport 2019 30. marts 2020

Afholdelse:

Ordinær generalforsamling 23. april 2020

Offentliggørelse:

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2020 27. maj 2020

Offentliggørelse:

Delårsrapport for 1. halvår 2020 25. august 2020

Offentliggørelse:

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2020 25. november 2020

Meddelelserne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på NewCap Holding A/S’ hjemmeside: www.newcap.dk.

Forslag fra aktionærernes side skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling den 23. april 2020, være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen, det vil sige torsdag den 12. marts 2020.

Med venlig hilsen

Peter Steen Christensen

Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 8816 3000

E-mail: info@newcap.dk

Vedhæftet fil