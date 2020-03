TORONTO, 10 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skyservice Aviation d’affaires a l’honneur d’annoncer qu’elle a obtenu la prestigieuse cote ARGUS Platine , se situant ainsi dans la tranche supérieure de 5 % parmi plus de 1 000 affréteurs établis aux États-Unis. La cote de sécurité Platine correspond au plus haut niveau de vérification ARGUS et n’est octroyé qu’aux exploitants de vols nolisés qui intègrent les meilleures pratiques de sécurité de l’industrie dans leurs activités d’exploitation et de maintenance.



Obtenir la cote ARGUS Platine témoigne devant le monde de l’aviation que la sécurité est une priorité pour Skyservice. La cote ARGUS Platine consiste en une vérification approfondie de la qualité des méthodes documentées en place ainsi que de la solidité du système de gestion de la sécurité mis en œuvre dans l’exploitation. Recevoir une cote Platine signifie que les activités ont été examinées pendant plusieurs jours par une équipe de vérificateurs sur place et que toutes les mesures correctives nécessaires pour satisfaire à la norme ont été prises.

« Skyservice est fière de recevoir encore une fois la cote de sécurité ARGUS Platine. Recevoir cette reconnaissance exceptionnelle témoigne du dévouement de notre équipe chez Skyservice et de notre application de pratiques exemplaires pour atteindre l’excellence en matière de sécurité et de service », affirme Emlyn David, président et chef de la direction de Skyservice Aviation d’affaires. Pour prendre connaissance de l’engagement de Skyservice en matière de sécurité, visitez la page https://skyservice.com/fr/securite-surete-et-confidentialite-des-clients/

Cette cote témoigne d’un engagement soutenu envers la sécurité et l’amélioration continue de la qualité dans tous les secteurs de notre entreprise. Les parties intéressées peuvent vérifier le statut Platine de Skyservice en tout temps au moyen du système CHEQ.

Pour en savoir plus sur l’évaluation des exploitants et les cotes de sécurité, visitez la page https://www.argus.aero/product/charter-operator-ratings/

Pour en savoir plus sur le système CHEQ, visitez la page https://www.argus.aero/product/charter-due-diligence-tripcheq/

À propos de Skyservice

Skyservice est le chef de file canadien de l’aviation d’affaires et vise l’excellence en matière de sécurité et de service. Avec plus de 30 ans d’expérience, Skyservice est un meneur du secteur de l’aviation d’affaires au Canada, avec des établissements de premier ordre à Toronto, Calgary, Ottawa, Montréal et Muskoka. Nos équipes d’entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l’aéroport, notre gestion d’avions de premier ordre, nos services de nolisement et de vente d’avions et nos ventes d’avions HondaJet procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site www.skyservice.com

À propos d’ARGUS International Inc.

ARGUS International, Inc. est le chef de file mondial en services d’aviation spécialisés qui permet aux entreprises d’améliorer leur prise de décisions opérationnelles et commerciales grâce à des solutions de vérification et de logiciels. ARGUS propose une série de vérification de sécurité pour le secteur de l’aviation d’affaires comme pour celui de l’aviation commerciale. Les cotes de sécurité ARGUS pour les exploitants de vols nolisés sont la source indépendante la plus reconnue et la plus demandée d’évaluations de qualité d’exploitants dans le monde de l’aviation d’affaires. ARGUS a notamment pour filiales ARGUS PROS, chef de file des vérifications de sécurité sur le terrain, et PRISM, chef de file mondial des systèmes de gestion de la sécurité, de la certification et des services-conseils. ARGUS a été fondée en 1995 et son siège social est au Colorado. Pour en savoir plus, visitez le site www.argus.aero .

INFORMATION

Marketing et Communications // Skyservice Aviation d’affaires // +1 905.362.5525 // marketing@skyservice.com