BURLINGTON, Ontario, 10 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la huitième année consécutive, Sodexo Canada est nommée l’un des meilleurs employeurs au Canada en matière de diversité par Media Corp . L’entreprise estime que la diversité et l’inclusion sont des facteurs de différenciation sur le marché et que cet engagement est un élément fondamental de sa stratégie de croissance.

En instaurant des pratiques exemplaires de DI dans tous les aspects de ses activités, Sodexo se positionne pour renforcer ses performances et améliorer l’engagement de ses employés. Cet engagement vient créer un lieu de travail accessible aux personnes en situation de handicap, aux personnes de toutes religions, orientations sexuelles, identités de genre et origine.

Sodexo au Canada :

Plus de 65 % des employées sont des femmes

36 % sont membres de minorités visibles

4,5 % sont des autochtones

4,3 % ont une invalidité

« Notre entreprise et nos employés reflètent la diversité des collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons », explique Suzanne Bergeron, présidente de Sodexo Canada. Nous avons la responsabilité de développer une culture de main d’œuvre diversifiée afin de mieux servir les intérêts de nos clients, employés et partenaires. Ce prix souligne le travail que nous accomplissons tous les jours et est une bonne raison de célébrer notre cheminement jusqu’à présent.

La culture avancée de Sodexo en matière de DI s’étend au-delà de sa main-d’œuvre, ses partenariats communautaires, et sa chaîne d’approvisionnement. Au Canada, Sodexo travaille avec 570 fournisseurs diversifiés, dont des entreprises exploitées et détenues par des communautés autochtones, des personnes en situation de handicap, des anciens combattants et des membres de la communauté LGBTQ2S+.

Les employés sont activement investis dans des groupes de ressources d’affaires des employés qui présentent diverses occasions de participation pour favoriser une culture de diversité et inclusion bien ancrée et pour promouvoir les pratiques exemplaires. Les groupes de ressources pour employés représentent chacune des six dimensions de la diversité y compris : ADEPT (tous les employés avec invalidités possèdent du talent), CIP (Conseil pour les peuples autochtones), SAGE (partage entre les générations), Fierté, SoTogether (égalité des sexes) et Diversité culturelle.

À propos de Sodexo au Canada

Sodexo propose un vaste éventail de solutions personnalisées, conçues pour optimiser le travail et les milieux de vie. Sodexo fait la prestation de services d’alimentation et de gestion des installations au Canada depuis plus de 40 ans, en mettant l’accent sur l’amélioration du bien-être, des méthodes de travail et de la sécurité. Avec 155 clients dans les segments des entreprises, de l’éducation, des soins de santé et de l’énergie et ressources, Sodexo est un leader du marché au Canada. Sodexo a été reconnue comme un des meilleurs employeurs au cours des sept dernières années. Sodexo est fière d’avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, un organisme de bienfaisance qui a recueilli plus de 3 millions de dollars pour lutter contre la faim et a distribué plus de 1 million de repas pour les jeunes à risque au Canada depuis 2007.

13 500 employés

employés 155 clients

270 sites

Certification Parité platine

