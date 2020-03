Selskabsmeddelelse nr. 2 / 2020

10. marts 2020

NEWCAP HOLDING A/S – Ændring i fremtidige indtægter under earn out aftaler

NewCap har i 2019 i forbindelse med salg af koncernens svenske forretningsaktiviteter indgået earn out aftaler baseret på en andel af fremtidige indtægter, primært dækkende koncernens kapitalforvaltningsaktiviteter, herunder den af koncernen udviklede fonds- og produktstruktur.

En separat aftale om mandat på forvaltning af andre fonde, der ikke er eller har været en del af ovenstående fonds- og produktstruktur, er opsagt overfor køber af kapitalforvaltningsaktiviteterne og vil således fremadrettet ikke medføre indtægter under den indgåede earn out aftale.

Det forventes, at dette vil have en negativ påvirkning på fremtidige indtægter i earn out perioden, hvor dagsværdien heraf kan opgøres til ca. SEK 20 mio., der vil blive indregnet som en regulering af dagsværdi af tilgodehavende earn out fra salg af virksomheder i NewCaps årsregnskab for 2019.

Med venlig hilsen

Peter Steen Christensen

Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 8816 3000

E-mail: info@newcap.dk

Vedhæftet fil