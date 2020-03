Cramo Oyj Pörssitiedote 10.3.2020 klo 16.00

Cramo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Cramo Oyj:n ("Cramo") tänään 10.3.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous ("Yhtiökokous") päätti seuraavista asioista:





Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 4. kohdan muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

"Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtajan sijainen."

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.





Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3) ja valitsi Peter (Pierre) Boelsin hallituksen puheenjohtajaksi, Elisabeth (Lilian) Boels-van Kerkomin hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Johannes (Jan Piet) Valkin hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti myös nykyisten hallituksen jäsenten toimikauden päättyvän uusien hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa yhtiöjärjestyksen 4. kohtaa koskevan muutoksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että Yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, ja että kaikille Yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.





Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttaminen

Yhtiökokous päätti lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.





Hallituksen järjestäytyminen

Cramon hallituksen toimikausi alkoi edellä mainitun yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin tänään 10.3.2020 ja järjestäytymiskokous pidettiin tänään. Hallitus päätti, että hallituksen valiokunnat lakkautetaan, ja että hallitus hoitaa tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät.

Johtuen siitä, että Boels Topholding B.V. omistaa yli 90 prosenttia Cramon osakkeista, lunastusmenettely koskien Cramon jäljellä olevia vähemmistöosakkeita on aloitettu ja että Cramon osakkeet tullaan poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta heti, kun se on sovellettavien lakien mukaan sallittua ja käytännössä mahdollista, Cramo ei jatkossa kaikilta osin noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.





Muut tiedot

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Cramon internetsivuilla www.cramogroup.com viimeistään 24.3.2020 alkaen.

CRAMO OYJ







Lisätietoja:

Leif Gustafsson, toimitusjohtaja, puh. 010 661 10, sähköposti: leif.gustafsson@cramo.com

Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com

Jaakko Liljeroos, päälakimies, puh: 040 162 2331 sähköposti: jaakko.liljeroos@cramo.com







