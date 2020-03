10 maart 2020, Antwerpen (Berchem), België: VGP NV (‘VGP’ of ‘de Groep’), een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, kondigt vandaag de publicatie van haar eerste Rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan.

Op basis van de voortdurende dialoog met haar stakeholders en geleid door de VN Sustainable Development Goals (SDG’s), heeft VGP doelstellingen geïdentificeerd, waar de onderneming de belangrijkste bijdrage kan leveren.

Het eerste Rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van VGP onderstreept het engagement van het bedrijf om de inspanningen op het gebied van duurzaamheid in de dagelijkse praktijk te versterken. Het beschrijft hoe VGP duurzaamheid in het bedrijf aanpakt, schetst het beleid en de richtlijnen die het bedrijf in acht neemt en benadrukt de verbeterde duurzaamheidsdoelstellingen die VGP zich voor 2020 heeft gesteld. Het verslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI-standaarden.

Het bedrijf heeft reeds talrijke initiatieven gelanceerd en geïmplementeerd in 2019 zoals de lancering van VGP Renewable Energy, een nieuwe aparte business line die 100% eigendom is van VGP N.V., om de beschikbare dakruimte op de VGP-parken voor fotovoltaïsche systemen en de meeste huidige energietechnologieën te kapitaliseren, de duidelijke intentie om alle nieuwe gebouwen vanaf dit jaar te certificeren met BREEAM-certificaten (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) en de lancering van de VGP Foundation.

Jan Van Geet, CEO van VGP, zegt: “Dit is ons eerste Rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dat moet benadrukken dat we meer willen doen dan alleen succesvol zijn in het creëren van waarde voor onze klanten en aandeelhouders; we willen ook iets teruggeven aan de maatschappij en de planeet. Maar dit staat niet los van onze dagelijkse activiteiten. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen "nice to have"; het is een integraal onderdeel van onze strategie en wordt gedreven door ons bedrijfsprincipe Building Tomorrow Today. Voor 2020 hebben we onszelf versterkte doelstellingen voor duurzame ontwikkeling gesteld, omdat we geloven dat de privé sector een belangrijke rol speelt bij het creëren van oplossingen die bijdragen aan de groei van de economie en het aanpakken van uitdagingen zoals de klimaatverandering.”

U kunt het volledige rapport hier bekijken.

OVER VGP

VGP N.V. is een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een grondbank (in eigendom of vastgelegd) van 6,21 miljoen m². De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 220 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van VGP European Logistics en VGP European Logistics 2, beide joint ventures met Allianz Real Estate. Per december 2019 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, € 2,77 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAV) van € 741 miljoen. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu

