Etter lengre tvist mellom Aqua Bio Technology og en svensk kunde har Helsingborgs tingsrätt i dag slått fast at ABT i 2015 brøt en leveranseforpliktelse, men kundens krav om en erstatning på 12,2 millioner kroner førte ikke frem.

Det svenske selskapet Zona Nordic AB saksøkte i 2018 Aqua Bio Technology for påstått brudd på ABTs forpliktelse til å levere et avtalt volum av en ingrediensen Zonase til Zona Nordics hudpleieprodukter (det vises til ABTs børsmelding 18.06.2018). Zona Nordic krevde en erstatning på 12,2 millioner kroner, som det ble hevdet representerte markedsverdien av den aktuelle leveransen. ABT avviste kravet og har hevdet at selskapets forpliktelser overfor Zona Nordic var oppfylt, og at kravet derfor var uten grunnlag.

Helsingborgs tingsrätt har i dag slått fast at Aqua Bio Technology brøt leveranseforpliktelsen i 2015, men at kravet på 12,2 millioner kroner er grunnløst. Retten har fastsatt erstatningen til om lag 350.000 kroner, tilsvarende den avtalte bokførte verdien av leveranseforpliktelsen.

Retten fant at Zona Nordic fremmet et urimelig høyt erstatningskrav da var klart at selskapet ikke hadde et tap på det nivået som var hevdet. Retten fant det bevist at Zone Nordic ikke ville ha klart å nyttiggjøre seg det aktuelle volumet av ingrediensen, dersom dette hadde blitt levert.

Ettersom Zona Nordic ble hørt med at de fortsatt har rett til å selge eller distribuere Zonase under sine to varemerker utenfor Norden, så ble ABT tilkjent ca. halvparten sine sakskostnader. Dette utgjør en utbetaling til ABT på vel 600.000 kroner.

