SAN DIEGO, 10 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux modèles de rongeurs pour la fibrose hépatique, permettant une évaluation plus rapide et plus rentable des effets précliniques de la NASH et des traitements anti-fibrosants sur les lésions hépatiques aiguës, la fibrose avancée et / ou l'inversion de la fibrose.



Les deux modèles englobent la fibrose induite par le tétrachlorure de carbone et un nouveau régime de fibrose déficient en choline, à cholestérol ajouté (CCDF). Le lancement de ces modèles renforce l'engagement de CrownBio à faire progresser le développement de médicaments pour la NASH en fournissant un éventail plus large de plateformes précliniques.

Le nouveau régime CCDF est une modification du régime riche en graisses, pauvre en choline, défini par les acides L-aminés (CDAHFD) actuellement en utilisation préclinique, présentant une composition plus faible en graisse et du cholestérol ajouté. Les modèles de rat Wistar et de murine C57BL/6 présentent des lésions hépatiques plus graves que les rongeurs en CDAHFD, avec une fibrose observée en seulement six à neuf semaines, et sans la perte de poids considérable couramment observée dans les modèles conventionnels de déficit chimique et nutritionnel.

L'induction au tétrachlorure de carbone fournit des modèles de fibrose rapide, permettant de gagner du temps et de l'argent sur les études précliniques par rapport aux modèles de suralimentation et de déficit nutritionnel. Une fibrose sévère est observée en seulement quatre semaines chez les modèles murins C57BL/6 et Balb/c, comparé aux 16 semaines ou plus pour les régimes de suralimentation standard de l'industrie.

« La fibrose est associée à des formes de NASH plus sévères, par conséquent, le développement de nouvelles plateformes permettant de modéliser cet aspect de la maladie peut aider les populations de patients les plus touchés par cette maladie silencieuse », a déclaré le Dr Jim Wang, vice-président principal des maladies cardiovasculaires et métaboliques chez CrownBio. « Ces nouveaux modèles, ainsi que d'autres modèles de maladies hépatiques incluant les modèles MS-NASH et CCl 4 induits ou modifiés pour rongeurs, ainsi que les modèles de PNH, viennent compléter notre ambition d'établir une plateforme leader sur le marché de modèles hautement translationnels pour accélérer la découverte de médicaments contre la NASH. »

Les données de caractérisation du nouveau modèle CCDF induit chez le rat Wistar seront présentées par CrownBio lors du prochain Sommet de la NASH à Boston. L'affiche intitulée : « A Cholesterol Added, Choline Deficient Fibrogenic Diet Aggravates Liver Injury and Hepatic Steatosis in Wistar Rats » (Un régime fibrogène déficient en choline avec cholestérol ajouté aggrave les lésions hépatiques et la stéatose hépatique chez les rats Wistar) sera présentée à la communauté scientifique de la NASH le 5 mai 2020.

Plus tard dans l'année, CrownBio présentera également des données sur un nouveau modèle de PNH amélioré par l'alimentation pour la stéatose hépatique, la lipidémie et la résistance à l'insuline, renforçant encore la gamme de modèles disponibles pour les développeurs de médicaments contre la NASH. Ce genre de progrès permettra d'évaluer les thérapies potentielles qui réduisent les triglycérides hépatiques et améliorent la résistance à l'insuline dans des modèles répétant étroitement la maladie métabolique humaine.

Crown Bioscience, société JSR Life Sciences, est une entreprise de services de découverte et développement de médicaments à l'échelle mondiale fournissant des plateformes translationnelles visant à faire avancer la recherche dans les domaines de l'oncologie, des maladies métaboliques et de l'inflammation. Avec un portefeuille étendu de modèles pertinents et d'outils prédictifs, Crown Bioscience permet à ses clients de fournir des candidats cliniques supérieurs.

