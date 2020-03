Synchronoss Technologies, Inc.

March 10, 2020 10:53 ET

Umfassende Lösung ermöglicht AT&T-Abonnenten die Sicherung wertvoller persönlicher Inhalte von jedem Android-Smartphone über einen Cloud-Dienst mit praktischen Zusatzfunktionen

Bridgewater, N.J., March 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), ein führender Anbieter von innovativen Cloud-, Messaging-, Digital- und IoT-Produkten, gibt bekannt, dass seine Technologie in die AT&T Personal Cloud, einen neuen Service für Mobilfunkkunden von AT&T Mobility, integriert wird. Die Synchronoss-Lösung wird in eine Suite ausgewählter AT&T-Dienste integriert und nutzt die Cloud, um das Gesamterlebnis für Abonnenten erheblich zu verbessern. Darüber hinaus bietet sie AT&T die Möglichkeit, seinen Mobilfunkkunden neue praktische Dienste bereitzustellen.

AT&T bietet seine Version der Synchronoss Personal Cloud -Lösung als eigenständigen praktischen Service an, der in die folgenden cloudbasierten AT&T-Services integriert wird:

AT&T Mobile Transfer – Mit der Integration von Synchronoss erhalten Benutzer der AT&T Mobile Transfer App einen kostenlosen Service, der die einfache Übertragung von Inhalten von einem Gerät auf ein anderes erlaubt und die Möglichkeit bietet, sich beim AT&T Personal Cloud Service anzumelden. Dadurch kann AT&T Abonnenteninhalte unterstützen und schützen, indem sichergestellt wird, dass sie sicher übertragen und gesichert werden.



Glenn Lurie, President und CEO bei Synchronoss, sagt dazu: „Netzbetreiber müssen ihren Kunden heute erweiterte Produkte und Services anbieten, die das Gesamterlebnis kontinuierlich verbessern. Die Synchronoss Personal Cloud-Lösung ermöglicht dies, indem sie die Gerätesicherung automatisiert und die Verwaltung und Interaktion von Kunden mit ihren Inhalten vereinfacht. Dadurch kann AT&T neue Services für Kunden bereitstellen.“

„Die Möglichkeit, eine sichere Personal Cloud-Funktion anzubieten, wird für globale Netzbetreiber immer wichtiger“, so Lurie. „Durch die Bereitstellung der Synchronoss Personal Cloud-Lösung verbessert AT&T das Kundenerlebnis erheblich. Durch die Integration der Cloud in den einfachen Einrichtungsvorgang für neue Geräte, die Verbesserung der Services zur Übertragung von Inhalten und die Bereitstellung eines einfachen Zugriffs auf die dringend benötigte cloudbasierte Datensicherung ist AT&T in der Lage, die Anforderungen der Kunden zu erfüllen, die Kundenbindung zu erhöhen und neue Umsätze zu generieren.“

„AT&T Personal Cloud ist wichtig, um unseren Abonnenten die Möglichkeit zu geben, ihre persönlichen Inhalte über mobile Geräte zu speichern, zu übertragen und darauf zuzugreifen“, so Kevin Petersen, SVP Wireless Product Marketing. „Mit der Synchronoss-Lösung können wir diese Vorteile in unsere eigenen Services integrieren – ein enormer Gewinn sowohl für Abonnenten, die ihre Services lieber digital verwalten, als auch für AT&T, da wir von einer höheren Kundenzufriedenheit profitieren.“

Weitere Informationen zur Personal Cloud-Lösung von Synchronoss finden Sie auf der Website von Synchronoss unter https://synchronoss.com/solutions/cloud/

Über Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) revolutioniert die Art, wie Unternehmen Umsätze generieren, Kosten senken und ihre Abonnenten mit Cloud-, Messaging-, Digital- und IoT-Produkten und -Plattformen begeistern. Die Produkte werden von mehreren Hundert Millionen Abonnenten auf der ganzen Welt genutzt. Mit innovativen, sicheren und skalierbaren Technologien, zuverlässigen Partnerschaften und talentierten Mitarbeitern gibt Synchronoss Kunden in den Bereichen Technik, Medientechnologie und Telekommunikation völlig neue Möglichkeiten, ihr Geschäft auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.synchronoss.com.

