BRIDGEWATER, New Jersey, 10 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ : SNCR), un leader mondial et novateur de produits IdO, numériques, basés sur la messagerie et le cloud, a annoncé la sortie d'AT&T Personal Cloud, un nouveau service pour les clients sans fil d'AT&T Mobility. La solution Synchronoss intégrera une suite de services AT&T sélectionnés utilisant le cloud pour améliorer grandement l'expérience globale des utilisateurs. Cette solution donnera également à AT&T la capacité de fournir de nouveaux services à valeur ajoutée aux clients de ses services sans fil.

AT&T proposera sa version de la solution Synchronoss Personal Cloud en tant que service autonome à valeur ajoutée qui intégrera les services basés sur le cloud d'AT&T suivants :

– L'intégration de Synchronoss donnera aux utilisateurs un accès à l'application AT&T Mobile Transfer, un service gratuit qui permet de transférer facilement du contenu d'un appareil à un autre et offre la possibilité de s'abonner au service AT&T Personal Cloud. Cette offre augmentera la capacité d'AT&T à soutenir et protéger le contenu des abonnés en assurant qu'il soit transféré et sauvegardé en toute sécurité. AT&T Setup & Transfer (expérience prête à l'emploi) – Fonctionnalité proposée par Synchronoss, qui a été précédemment annoncée mi-2019. Elle donne aux utilisateurs qui utilisent l'expérience d'intégration d'AT&T la capacité de sélectionner eux-mêmes, en toute simplicité, des produits et services à valeur ajoutée au cours du processus de configuration du dispositif.

Glenn Lurie, Président-directeur général de Synchronoss, a déclaré : « De nos jours, les opérateurs doivent fournir à leurs clients des produits et services améliorés qui optimisent continuellement leur expérience globale. La solution Synchronoss Personal Cloud y parvient en automatisant la sauvegarde de contenu et en simplifiant la façon dont les clients gèrent et interagissent avec le contenu. Cela donne à AT&T la capacité de proposer de nouveaux services à ses clients. »

« La possibilité d'offrir une capacité de cloud personnel sécurisé est devenue de plus en plus essentielle pour les opérateurs mondiaux », a déclaré M. Lurie. « En développant la solution Synchronoss Personal Cloud, AT&T améliore considérablement l'expérience des clients. En intégrant le cloud à son expérience de configuration des dispositifs prête à l'emploi, en améliorant les services de transfert de contenu et en octroyant un accès aisé aux sauvegardes de données essentielles basées sur le cloud, AT&T se met en position de répondre aux besoins de ses clients, en améliorant leur engagement et en générant de nouveaux revenus. »

« La solution AT&T Personal Cloud est importante pour fournir à nos abonnés les moyens de stocker, transférer et accéder à leur contenu personnel depuis leurs appareils mobiles », a déclaré Kevin Petersen, vice-président en charge du marketing des produits sans fil.« La solution Synchronoss nous donne la possibilité d'intégrer ces bénéfices à nos propres services, ce qui constitue un incroyable avantage à la fois pour les abonnés, qui préféreraient gérer leurs services de façon numérique, mais aussi pour pour AT&T, étant donné les avantages qui découlent d'une satisfaction accrue des clients. »

Pour en savoir plus sur la solution Synchronoss Personal Cloud, consultez la page des solutions basées sur le cloud, sur le site Web de Synchronoss à l'adresse https://synchronoss.com/solutions/cloud/

À propos de Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ : SNCR) transforme la façon dont les entreprises génèrent de nouveaux revenus, réduisent leurs coûts et séduisent leurs clients avec des produits et plateformes numériques, de cloud, de messagerie et d'IdO prenant en charge plusieurs centaines de millions d'abonnés à travers le monde. Les nouvelles technologies sécurisées, évolutives et révolutionnaires de Synchronoss, ainsi que ses partenariats fiables et ses collaborateurs talentueux, modifient la manière dont les clients des technologies, médias et télécommunications développent leurs activités. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.synchronoss.com.

