Solução abrangente dará aos assinantes da AT&T a capacidade de fazer backup seguro de conteúdo pessoal valioso de qualquer smartphone Android através de um serviço de nuvem de valor agregado

BRIDGEWATER, N.J., March 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens, produtos digitais e IoT, anunciou hoje que está acionando a nuvem pessoal da AT&T, um novo serviço para clientes sem fio da AT&T. A solução Synchronoss será integrada em um conjunto de serviços selecionados da AT&T, usando a nuvem para melhorar consideravelmente a experiência geral do assinante. Também dará à AT&T a capacidade de fornecer novos serviços de valor agregado aos seus clientes sem fio.

A AT&T oferecerá sua versão da solução Synchronoss Personal Cloud como um serviço autônomo de valor agregado que será integrada aos seguintes serviços baseados na nuvem da AT&T:

AT&T Mobile Transfer - A integração Synchronoss dará aos usuários do aplicativo AT&T Mobile Transfer, um serviço gratuito que permite a fácil transferência de conteúdo de um dispositivo para outro, a opção de se inscrever no serviço AT&T Personal Cloud. Isso ampliará a capacidade da AT&T de apoiar e proteger o conteúdo do assinante, garantindo que ele seja transferido e o backup seja feito com segurança.



- A integração Synchronoss dará aos usuários do aplicativo AT&T Mobile Transfer, um serviço gratuito que permite a fácil transferência de conteúdo de um dispositivo para outro, a opção de se inscrever no serviço AT&T Personal Cloud. Isso ampliará a capacidade da AT&T de apoiar e proteger o conteúdo do assinante, garantindo que ele seja transferido e o backup seja feito com segurança. AT&T Setup & Transfer (Out Of Box Experience) – A funcionalidade fornecida pela Synchronoss, anunciada anteriormente em meados de 2019, dá aos assinantes que usam a experiência de integração da AT&T a capacidade de simplesmente auto-selecionar produtos e serviços de valor agregado durante o processo de configuração do dispositivo.

Glenn Lurie, Presidente e CEO da Synchronoss, disse: “Os operadores hoje devem fornecer aos seus clientes produtos e serviços aprimorados que melhoram continuamente sua experiência geral. A solução Synchronoss Personal Cloud consegue isso automatizando o backup do dispositivo e simplificando a forma como os clientes gerenciam e interagem com seu conteúdo. Isto também proporciona à AT&T a capacidade de fornecer novos serviços de valor agregado aos seus clientes sem fio.

“A capacidade de oferecer recursos de nuvem pessoal seguros tornou-se cada vez mais crítica para os operadores globais”, disse Lurie. “Com o acionamento da solução Synchronoss Personal Cloud, a AT&T melhora substancialmente a experiência do cliente. A incorporação da nuvem na experiência de configuração de dispositivo fora da caixa do cliente, o aprimoramento dos serviços de transferência de conteúdo e o fornecimento de acesso fácil ao backup de dados muito necessário baseado na nuvem coloca a AT&T na dianteira quando se trata de atender às necessidades do cliente, aumentar o engajamento do cliente e gerar novas receitas”.

“A AT&T Personal Cloud é importante para fornecer aos nossos assinantes os meios para armazenar, transferir e acessar seu conteúdo pessoal através de dispositivos móveis”, disse Kevin Petersen, SVP de Marketing de Produtos Sem Fio. “A solução Synchronoss nos dá a capacidade de integrar esses recursos nos nossos próprios serviços – um tremendo benefício tanto para os assinantes, que preferem gerenciar seus serviços digitalmente, quanto para a AT&T, devido aos benefícios que aumentam a satisfação do cliente”.

Para saber mais sobre a solução Synchronoss Personal Cloud, visite a página de soluções de nuvem do site Synchronoss em https://synchronoss.com/solutions/cloud/

Sobre a Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transforma a forma como as empresas criam novas receitas, reduzem custos e encantam seus assinantes com a nuvem, mensagens, produtos e plataformas digitais e IoT que dão suporte a centenas de milhões de assinantes em todo o mundo. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras, parcerias confiáveis e pessoal de talento da Synchronoss, parcerias confiáveis mudam a forma como os clientes TMT ampliam seus negócios. Para mais informação, visite www.synchronoss.com .

