全面的解决方案让AT&T用户能够利用一种增值云服务，通过任何Android手机对宝贵的个人内容进行安全备份

新泽西布里奇沃特, March 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球云技术、消息服务、数字和物联网产品领先企业及创新公司 Synchronoss Technologies, Inc. （NASDAQ: SNCR）今日宣布，该公司的技术将运用于AT&T个人云服务，这是为AT&T无线客户提供的一种新型服务。Synchronoss的解决方案将集成到AT&T的部分服务当中，利用云技术大幅改善用户的整体体验。这还将让AT&T为使用其无线服务的客户提供一种新的增值服务。

AT&T将提供其特定版本的 Synchronoss个人云 解决方案，作为一项独立的增值服务与以下AT&T云技术服务集成：

AT&T移动传输 ——Synchronoss集成将让使用AT&T移动传输应用（一种让客户能够在设备间便捷传输内容的免费服务）的用户可选择注册使用AT&T个人云服务。这可确保客户内容传输和备份的安全性，从而扩展AT&T支持和保护用户内容的能力。



——Synchronoss集成将让使用AT&T移动传输应用（一种让客户能够在设备间便捷传输内容的免费服务）的用户可选择注册使用AT&T个人云服务。这可确保客户内容传输和备份的安全性，从而扩展AT&T支持和保护用户内容的能力。 AT&T设置和传输（开箱即用体验）——由Synchronoss提供的功能此前已于2019年中 宣布推出 。此项功能让使用AT&T新客户引导体验的用户能够在设置过程中自行选择增值产品和服务。

Synchronoss总裁兼首席执行官Glenn Lurie表示，“今天的运营商必须能为客户提供可不断改善客户整体体验的升级产品和服务。Synchronoss个人云解决方案通过对设备备份的自动化和简化客户对其内容的管理和交互方式来实现这一点。 这使得AT&T能够为客户提供新的服务。”

“能够提供安全的个人云技术能力对于全球运营商来说正变得越来越至关重要，”Lurie表示。“通过部署Synchronoss个人云解决方案，AT&T将显著改善客户体验。将云技术嵌入其开箱即用设备的设置体验，增强内容传输服务，并提供急需的对云技术备份数据的便捷访问，将让AT&T在满足客户需求、提升客户参与度和推动新的营收增长方面居于主导地位。”

“对于为用户提供通过移动设备来存储、传输和访问个人内容的手段而言，AT&T个人云服务十分重要”，无线产品营销高级副总裁Kevin Petersen表示。“Synchronoss的解决方案让我们能够将这些优势融入到我们自己的服务中——这对倾向于以数字方式管理其服务的用户来说是一项巨大的好处，而考虑到客户满意度提升带来的裨益，这对AT&T来说也同样非常有益。”

要了解有关Synchronoss个人云解决方案的更多信息，请访问Synchronoss网站云解决方案页面： https://synchronoss.com/solutions/cloud/

关于Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss（纳斯达克代码：SNCR）通过云技术、消息推送、数字以及物联网产品和平台，转变企业创造收入、降低成本以及愉悦用户的方式，为全球数以亿计的移动通讯用户提供支持。Synchronoss凭借安全且可扩展的突破性创新技术、深受信任的合作关系，以及才干出众的员工，改变了TMT（技术-媒体-电信）客户增长业务的方式。更多信息，请访问：www.synchronoss.com。

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