全面的解決方案讓 AT&T 訂戶能透過增值雲端服務安全地從任何 Android 智能手機中備份寶貴的個人資料

新澤西州布里奇沃特, March 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 作為雲端、訊息、數碼和物聯網產品的全球領導者和創新者，今天宣佈公司將為 AT&T Mobility 無線客戶提供全新 AT&T Personal Cloud 專用服務。Synchronoss 解決方案將整合至 AT&T 特選服務組合中，並使用雲端技術大幅改善訂戶的整體體驗。該方案也將讓 AT&T 能夠為其無線客戶提供新的增值服務。

AT&T 將提供其 Synchronoss Personal Cloud 方案版本作為獨立增值服務，並將與以下 AT&T 雲端服務整合：

AT&T Mobile Transfer – Synchronoss 整合將為 AT&T Mobile Transfer 應用程式（一項讓用戶可輕鬆地把資料從一部裝置傳到另一部裝置的免費服務）用戶得以登記 AT&T Personal Cloud 服務。此服務將擴展 AT&T 支援和保護訂戶資料的能力，方式是確保訂戶可安全地傳輸和備份資料。



– Synchronoss 整合將為 AT&T Mobile Transfer 應用程式（一項讓用戶可輕鬆地把資料從一部裝置傳到另一部裝置的免費服務）用戶得以登記 AT&T Personal Cloud 服務。此服務將擴展 AT&T 支援和保護訂戶資料的能力，方式是確保訂戶可安全地傳輸和備份資料。 AT&T Setup & Transfer (開箱體驗) – 這是由 Synchronoss 所提供的功能，曾於 2009 年中 發佈 ，讓使用 AT&T 入門體驗的訂戶可在裝置設定過程中簡化自選增值產品和服務。

Synchronoss 主席兼行政總裁 Glenn Lurie 說：「今天的營運商必須為客戶提供更強的產品和服務，藉此不斷改善他們的整體體驗。透過自動執行裝置備份及簡化客戶管理和與資料進行互動的方式，Synchronoss Personal Cloud 解決方案得以實現上述目標。這讓 AT&T 能為客戶提供新服務。」

Lurie 說：「對於全球營運商而言，可提供安全個人雲端功能變得越來越重要。」 無線產品營銷高級副總裁 Kevin Petersen 說：「透過配置 Synchronoss Personal Cloud 解決方案，AT&T 現正大幅改善客戶體驗。將雲端嵌入開箱即用的裝置設定體驗、增強資料傳輸服務，以及為急需的雲端數據備份提供輕鬆的存取方式，讓 AT&T 在滿足客戶需求的情況下處於主導地位，從而增加客戶參與度和帶來新收入。

AT&T Personal Cloud 非常重要，因為它讓我們的訂戶可以透過流動裝置儲存、傳輸和存取其個人資料。Synchronoss 解決方案使我們能夠將這些優勢整合到公司的服務中 – 這對於希望透過數碼方式管理服務的訂戶以及讓 AT&T 得到更高客戶滿意度所帶來的好處來說，此功能無疑是一大優點。」

如欲了解 Synchronoss 的 Personal Cloud 解決方案，請瀏覽 Synchronoss 網頁的雲端解決方案網頁： https://synchronoss.com/solutions/cloud/

關於 Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) 透過雲端、訊息、數碼化及物聯網產品及平台，改變公司創造收益、減低成本及滿足客戶要求的方式，為全球幾億用戶提供支援。Synchronoss 的安全、可靈活調教及劃時代的新科技、值得信賴的合作夥伴及優秀人才，改變了「科技-媒體-電訊」客戶發展業務的方式。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.synchronoss.com。

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