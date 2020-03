TORONTO, 10 mars 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la demande du gouvernement du Canada, la Croix-Rouge canadienne a ajouté la mise sur pied d’une petite clinique de santé à la gamme de services de soutien et de réconfort qu’elle offrira au groupe de Canadiens qui s’apprêtent à passer une période de quarantaine de 14 jours à la Base des Forces canadiennes (BFC) de Trenton.



Cette clinique mobile autonome, aménagée temporairement, veillera aux besoins médicaux quotidiens des personnes rapatriées du navire de croisière Grand Princess, qui est maintenu au large de la Californie. Pendant leur séjour à Trenton, les voyageurs pourront y obtenir des consultations médicales et des soins non urgents.

LA SITUATION EN BREF

En collaboration avec l’Agence de santé publique du Canada, la Croix-Rouge gérera une clinique de santé temporaire où un médecin et du personnel infirmier fourniront des consultations et des soins non urgents aux personnes en quarantaine. Les services prévus comprennent notamment :

des examens médicaux pour les voyageurs arrivant à la Base des Forces canadiennes de Trenton, au besoin;

des soins médicaux non urgents pour répondre aux besoins quotidiens, y compris du soutien en santé mentale;

le renouvellement, l’achat et la livraison de médicaments d’ordonnance;

des prélèvements d’échantillons à des fins de dépistage;

la liaison avec les services de santé locaux et des références vers les services disponibles.

La clinique de santé est l’un des nombreux modules de l’hôpital mobile de la Croix-Rouge canadienne qui est souvent déployé à l’étranger pour répondre aux besoins médicaux pouvant survenir à la suite d’une urgence de grande envergure. Cependant, c’est la première fois que la Croix-Rouge canadienne déploie un module de l’hôpital mobile en Amérique du Nord. Au cours des dix dernières années, des unités cliniques et chirurgicales de l’hôpital mobile ont été mobilisées plus de 25 fois à l’étranger, plus récemment lors des opérations au lendemain du cyclone Idai au Mozambique, en 2019.

De plus, l’équipe de la Croix-Rouge canadienne qui vient renforcer les capacités de l’Agence de la santé publique du Canada en effectuant les examens de santé des personnes en quarantaine est composée de personnel infirmier dûment formé pour intervenir lors d’urgences internationales.

La Croix-Rouge canadienne continuera aussi d’offrir un soutien non médical aux Canadiens rapatriés, notamment :

l’inscription et l’évaluation des besoins des personnes rapatriées dès leur arrivée ainsi que l’assignation des chambres;

la distribution de repas quotidiens, de trousses d’hygiène, de vêtements chauds et d’articles de soins personnels.

CITATION

« La Croix-Rouge canadienne a l’expérience et les capacités nécessaires pour adapter et élargir ses activités en fonction des besoins qui peuvent survenir lors d’une situation d’urgence. C’est pourquoi elle est bien placée pour appuyer les opérations du gouvernement du Canada en gérant une clinique de santé pour fournir des consultations et des soins médicaux non urgents aux Canadiens en quarantaine à la Base des Forces canadiennes de Trenton. Nous tenons à souligner le dévouement dont font preuve nos employés, nos bénévoles ainsi que nos délégués internationaux spécialisés en santé, qui travaillent sans relâche pour répondre aux besoins de ceux et celles qui rentrent au Canada. »

Conrad Sauvé — Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

@CroixRouge_Qc | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À PROPOS DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Que ce soit ici au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a comme mission d’améliorer les conditions d’existence des personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l’humanité au Canada et partout dans le monde.

LIGNES DE RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

En anglais : 1 877 599-9602

En français : 1 888 418-9111