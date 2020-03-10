倫敦、紐約和香港, March 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 是綜合財務和證券投資解決方案的領先供應商，今天宣布任命業界資深人士 Marshall Saffer 為副總裁兼美洲營銷主管 ，以支援 Hazeltree 在收購 ENSO Financial Analytics 之後的擴張計劃。Mr. Saffer 來到 Hazeltree 之前，擁有 25 年以上的替代軟件的業界經驗，涉及從銷售及業務開發至專業服務的各種職能。



Mr. Saffer 在投資組合管理和營運解決方案替代資產管理器方面擁有豐富的經驗，並且在發展中的金融服務公司中擁有熟練的專業知識。在加入 Hazeltree 之前，Mr. Saffer 曾在多個業界服務供應商中擔任管理高層，包括 MIK 基金解決方案、Viteos 基金服務和被 SS＆C Technologies 收購的 Financial Models。

Hazeltree 為金融機構提供簡化的解決方案，以管理和優化其交易對手關係，並開放在利率、資金、現金和抵押品上的隱藏成本。在全面綜合的解決方案下，客戶可以從提高透明度、節省成本和降低交易對手風險中受益。這項獨特的產品引起了營運總監、資訊總監、投資組合經理和庫務專員等的巨大需求，他們一直在重塑國庫和投資組合融資，將其作為公司盈利能力的前台和策略貢獻者。有了這些擴展的機會和隨著全球銷售活動的增加，Hazeltree 調整了增長策略，以加強並專注於其銷售和客戶服務方式。

「在這艱難的市場環境中，我們致力於幫助客戶有效地管理交易對手，以保護其資產並降低成本，」Hazeltree 美洲營銷主管 Marshall Saffer 說。「我很高興加入 Hazeltree，以在全球擴展營銷活動並繼續我們的增長軌跡。」

「Marshall 在建立和管理高增長的營銷團隊擁有豐富經驗，他對於幫助客戶應對所面臨的許多挑戰尤關重要，挑戰包括市場環境動蕩、UMR 的合規要求及總體成本管理方面」Hazeltree 辦公室的主席兼行政總裁 Sameer Shalaby 說。「我們很高興 Marshall 能在 Hazeltree 這令人振奮的成長期中，擔任著重要的角色。」

關於 Hazeltree:

Hazeltree 是一間財務管理解決方案的主要供應商，為對沖基金、私募市場、資產管理公司、基金管理人、及退休基金提供強大且積極的效能提升和風險緩解能力，從營運中所得到的阿爾法系數、減少一系列流動性及融資風險，以及簡化營運。Hazeltree 結合了財務管理解決方案，包括全面現金 管理、證券融資、抵押品管理、交易對手管理和保證金管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.hazeltree.com 。