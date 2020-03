Selskabsmeddelelse



Nr.5 2020



København, 10. marts 2019



Storaktionærmeddelelse Med henvisning til kapitalmarkedslovens § 38 oplyses det hermed, at FMR LLC har informeret Scandinavian Tobacco Group A/S om, at investeringsforeninger, som administreres af selskaber i FMR LLC den 6. marts 2020 kontrollerer en samlet aktiebeholdning, der er under 5% af selskabets aktiekapital, og at FMR LLC udøver mindre end 5% af de samlede stemmerettigheder. Investeringsforeninger administreret af FMR LLC kontrollerer således 4.997.342 aktier à DKK 1 (samlet nominel værdi DKK 4.997.342), svarende til 5.00% af den samlede aktiekapital, og FMR LLC udøver på vegne af disse investeringsforeninger 5.00% af stemmerettighederne. For yderligere oplysninger kontakt venligst: Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications, telefon





Vedhæftet fil