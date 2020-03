Selskabsmeddelelse nr. 2/2020 – 10. marts 2020

Årsrapport 2019

Royal Unibrew opnåede i 2019 en solid fremgang i både omsætning og indtjening. Samtidigt arbejdede vi med at tilpasse vores forretning i stilling til en fremtid, der kræver nye løsninger, ikke blot hvad angår vores eksisterende, anerkendte brands og produkter, men også vores medarbejdere og partnere.

Sideløbende med arbejdet med at tilpasse vores aktiviteter til nye markedskrav og forventninger har vi øget vores indsats for at skabe en bæredygtig udvikling. Det gælder både for den måde, vi driver vores forretning på, og vores bestræbelser for at skabe værdi for alle i værdikæden. Vores EBIT-margin steg i 2019 fra 18,4% til 19,1%, og på baggrund af det større indtjeningspotentiale samt vurderingen af de fremtidige muligheder, hæver vi målet for EBIT-marginen fra 18-19% til 19-20%. Derudover vil vi for første gang anbefale en udlodning på mere end DKK 1 mia. til vores aktionærer. Det sker ved at hæve det ordinære udbytte til DKK 12,20 pr. aktie (2018: DKK 10,80 pr. aktie) kombineret med igangsættelse af et aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 400 mio. Med denne udlodning af i alt DKK 1.010 mio. opretholder vi vores strategiske fleksibilitet. På trods af den nuværende situation med COVID-19 forventer vi i 2020 at levere et EBIT resultat på niveau med 2019.

Resultatopgørelse Udvalgte hoved- og nøgletal DKK mio. Q1-Q4 2019 Q1-Q4 2018 Q4 2019 Q4 2018 Afsætning (tHL) 11.024 10.805 2.534 2.404 Nettoomsætning 7.692 7.298 1.787 1.674 EBITDA 1.814 1.673 361 330 EBITDA-margin (%) 23,6 22,9 20,2 19,7 Resultat før finansielle poster (EBIT) 1.469 1.339 267 247 EBIT-margin (%) 19,1 18,4 14,9 14,8 Resultat før skat 1.458 1.328 267 248 Årets resultat 1.140 1.040 222 188 Frit cash flow 1.159 942 105 -92

DKK mio. Q4 2019 Q4 2018 Q4 2017 Q4 2016 Netto rentebærende gæld 2.705 2.522 975 991 NIBD/EBITDA (løbende 12 mdr.) 1,5 1,5 0,7 0,8 Egenkapitalandel (%) 37 36 42 48





Forventninger til 2020

På trods af den nuværende situation med COVID-19, arbejder vi målrettet for at levere et EBIT på niveau med 2019

DKK mio. Realiseret 2019 Realiseret 2018 Nettoomsætning 7.692 7.298 EBIT 1.469 1.339

Årsrapporten for 2019, som er udarbejdet på engelsk, er offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S.

Årsrapporten for 2019 samt et uddrag heraf på dansk er tilgængelige på www.royalunibrew.com .

Yderligere information vedrørende denne meddelelse:

Hans Savonije, President & CEO, tel. +45 22 20 80 17.

Det vil være muligt for investorer og analytikere at følge Royal Unibrews præsentation af årsrapporten onsdag, den 11. marts 2020, kl. 9.00 via audiocast på telefonnummer +45 32 72 80 42. Adgangskoden er: 3507909.

Præsentationen kan ligeledes følges via Royal Unibrews website www.royalunibrew.com.

Finanskalender for 2020 28. april 2020 Handelsopdatering for perioden 1. januar - 31. marts 2020 28. april 2020 Ordinær generalforsamling i Studie 1, Filmbyen, Aarhus 24. august 2020 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020 17. november 2020 Handelsopdatering for perioden 1. januar - 30. september 2020

Udsagn om fremtiden

Denne årsregnskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om koncernens salg, omsætning, indtjening, udgifter, overskudsgrad, pengestrømme, lagerbeholdninger, produkter, handlinger, planer, strategier, målsætninger og forventninger til koncernens fremtidige driftsresultater. Sådanne udsagn om fremtiden omfatter – men er ikke begrænset til – udsagn, der forudsiger, angiver eller antyder noget om fremtidige resultater, ydelser eller præstationer, og kan indeholde følgende ord eller udtryk som ”tror, forudser, forventer, vurderer, agter, planlægger, antager, vil være, vil fortsætte, vil sandsynligvis resultere i, kunne, måtte” og lignende ord med tilsvarende betydning. Disse udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici, skøn, formodninger og usikkerheder, som kan medføre, at koncernens faktiske resultater, udvikling eller resultater i branchen afviger væsentligt fra de anførte udsagn.

Koncernen frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere sådanne udsagn om fremtiden, så de afspejler faktiske resultater, ændrede forudsætninger eller ændringer i andre faktorer, som påvirker disse udsagn.

Vigtige faktorer, der kan have direkte indflydelse på koncernens faktiske resultater, er bl.a. – men ikke begrænset til – uforudsete udviklinger i økonomiske og politiske forhold (herunder rente- og valutakurser), finansielle og lovgivningsmæssige ændringer, udvikling i efterspørgslen efter koncernens produkter, lancering af og efterspørgsel efter nye produkter, konkurrenceforholdene og den branche, som koncernen opererer i, ændringer i forbrugerpræferencer, øget branchekonsolidering, tilgængelighed af og priser på råvarer og emballage, energiomkostninger, produktions- og distributionsrelaterede forhold, IT-nedbrud, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner som følge af markedsdrevne prisnedsættelser, fastsættelse af dagsværdier i åbningsbalancen for overtagne virksomheder, retssager, miljøforhold og andre uforudsete faktorer.

Nye risikofaktorer kan opstå i fremtiden, som det ikke er muligt for koncernen at forudse. Desuden kan koncernen ikke vurdere den enkelte faktors betydning for koncernens virksomhed, eller i hvor høj grad individuelle risikofaktorer eller en kombination heraf kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden kan således ikke lægges til grund for forudsigelser om faktiske resultater.

Vedhæftet fil